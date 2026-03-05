Мир в Украине окончательно под угрозой: в Киеве ошарашили заявлением о причине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном изменении даты и места проведения трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией. Встреча изначально планировалась на период с 5 по 9 марта, однако обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на график переговоров. Об этом глава государства рассказал в интервью Rai Italia и подтвердил в своем телеграмм-канале.

По словам Зеленского, точная дата проведения встречи будет зависеть от развития событий в мире, в частности, от вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, что вносит коррективы в планы дипломатических контактов.



"Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на время из-за войны на Ближнем Востоке", — отметил президент.

Несмотря на потенциальный перенос переговоров, Киев ожидает реализации договоренностей по обмену пленными, которые были достигнуты во время предыдущих контактов. Зеленский подчеркнул важность этого процесса для украинских семей.

"Обмен военнопленных — это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем приступить к этому обменному процессу", — отметил глава государства.

