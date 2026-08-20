Дискусії про можливі сценарії завершення війни в Україні знову виходять на перший план. На тлі дипломатичних контактів і спроб відновити переговорний процес дедалі активніше обговорюють, яким може бути фінал наймасштабнішої війни в Європі за останні десятиліття. Водночас швидкої розв’язки чекати складно: позиції Києва та Москви залишаються принципово різними, а бойові дії тривають. Яким може бути закінчення війни в Україні? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що війна, найімовірніше, завершиться не одним мирним договором, а поетапно: спочатку може бути припинення вогню або суттєве зниження інтенсивності боїв, а далі – тривалі переговори щодо територій, гарантій безпеки, санкцій та відбудови України. Водночас малоймовірно, що Київ погодиться на капітуляцію чи юридичну відмову від своїх територій, так само як Росія без серйозного тиску добровільно залишить окуповані землі.

Найбільш реалістичним виглядає озброєне перемир’я, за якого лінія фронту фактично стане межею розмежування, але Україна не визнає окупацію юридично. Водночас існує ризик затяжної війни, якщо Москва не погодиться на прийнятні умови. Найнебезпечнішим був би сценарій простої паузи без дієвих гарантій безпеки, адже це може дати Росії час відновити сили та підготуватися до нового наступу.

За версією чат-боту Gemini, варіантзавершення війни в Україні залишається відкритим, адже її фінал залежатиме від одночасної дії військових, економічних і дипломатичних факторів. Один із можливих варіантів – виснаження Росії та посилення України завдяки технологічній перевазі. За такого сценарію санкції та втрати можуть послабити російський військово-промисловий потенціал, тоді як сучасне західне озброєння дозволить Україні завдавати ударів по ключових військових і логістичних об’єктах. У результаті Москва може бути змушена відступити або погодитися на переговори.

Інший варіант – "корейський сценарій", тобто припинення активних бойових дій без повноцінного мирного договору та фактична фіксація лінії фронту. Ще один шлях – масштабний дипломатичний компроміс під тиском США, ЄС та інших впливових держав. На мою думку, найбільш реалістичним може стати поєднання цих сценаріїв: спочатку тривале виснаження Росії, а потім переговори з позиції сили. Водночас результат значною мірою залежатиме від здатності України зберігати внутрішню стійкість, підтримку партнерів і перевагу в сучасних військових технологіях.

Чат-бот Copilot стверджує, що для України найбажанішим варіантом залишається повернення всіх окупованих територій військовим і дипломатичним шляхом, адже саме це могло б створити основу для стійкого миру та безпеки. Водночас такий сценарій потребує значних ресурсів, тривалої підтримки партнерів і збереження спроможності української армії. Інша можливість – замороження війни, коли бойові дії припиняться, але частина територій залишиться під контролем Росії. Такий варіант не вирішить конфлікт остаточно й може залишити Кремлю можливість підготуватися до нової агресії.

Для західних держав прийнятним може бути перемир’я, яке дозволить зменшити інтенсивність війни та стабілізувати ситуацію в Європі. Для України ж будь-які домовленості, що передбачають територіальні поступки без надійних гарантій безпеки, залишатимуться вкрай ризикованими. Росія, своєю чергою, прагнутиме максимально посилити свої позиції на переговорах і нав’язати Києву вигідні Кремлю умови. Найнебезпечнішим для України буде сценарій, за якого через виснаження або втрату підтримки союзників вона погодиться на нав’язані поступки: це може не завершити війну, а лише створити передумови для її нового етапу.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що найреалістичнішим виглядає не один із крайніх сценаріїв, а поетапне завершення війни: спочатку припинення активних бойових дій, а потім тривалі переговори щодо територій, гарантій безпеки та майбутнього України. Для Києва критично важливо не погодитися на домовленості, які лише дадуть Росії час відновити сили. Навіть якщо війна завершиться замороженням фронту, Україна має залишатися сильною військово, економічно та політично. Саме це може стати головною гарантією того, що припинення вогню перетвориться на стійкий мир, а не на паузу перед новою війною.

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