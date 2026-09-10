Підписання мирної угоди може стати для Володимира Зеленського не лише завершенням найважчого періоду його президентства, а й початком абсолютно нової політичної реальності. Поки триває війна, президента значною мірою оцінюють як верховного головнокомандувача. Після припинення бойових дій на перший план вийдуть зовсім інші питання: ціна миру, території, демобілізація, економіка, корупція та відповідальність влади. Тож чи принесе мир Зеленському новий політичний тріумф, чи, навпаки, стане початком падіння його рейтингу? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot переконаний, що перший сценарій передбачає помітне зростання підтримки Зеленського після завершення війни. Якщо мирна угода забезпечить стійке припинення бойових дій, збереже суверенітет країни та не вимагатиме критичних поступок Москві, президент зможе отримати політичні дивіденди. Для значної частини українців саме він асоціюватиметься з лідером, за президентства якого країна вистояла та домоглася миру. Однак протилежний результат можливий, якщо домовленості міститимуть болючі компроміси — фактичне визнання окупації, обмеження зовнішньополітичного курсу чи недостатні гарантії безпеки. Тоді Зеленський ризикує зіткнутися з різким падінням довіри.

Найімовірнішим, утім, може стати третій сценарій — глибока поляризація суспільства. Частина українців підтримає навіть складний компроміс, якщо він дозволить припинити бойові дії, повернути військових додому та розпочати відбудову країни. Інша частина сприйматиме поступки Росії як небезпечну ціну за тимчасову тишу. У такій ситуації рейтинг Зеленського може різко коливатися, а сама мирна угода стане одним із головних питань майбутньої політичної боротьби.

За версією чат-боту Gemini, подальша динаміка рейтингу Володимира Зеленського значною мірою залежатиме від того, як українці оцінять умови завершення війни. Якщо домовленості дозволять зберегти суверенітет держави, передбачатимуть відведення російських військ із важливих напрямків та нададуть Україні надійні міжнародні гарантії безпеки, президент може зберегти високий рівень підтримки. У такому разі Зеленський матиме можливість позиціонувати себе як лідера, за якого країна вистояла у найважчому випробуванні та отримала шанс на безпечне майбутнє. Це дозволить йому залишатися одним із головних претендентів на лідерство у повоєнній українській політиці.

Зовсім інша ситуація складеться, якщо мир стане результатом болючих поступок Росії. Фактична втрата частини територій, обмеження євроатлантичного курсу або відсутність дієвих гарантій від повторного вторгнення можуть спричинити різке розчарування частини суспільства. Умови угоди можуть стати предметом гострої критики з боку політичних опонентів, ветеранів та громадських середовищ.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що одразу після можливого припинення бойових дій підтримка Володимира Зеленського може тимчасово зрости. Якщо домовленості справді принесуть Україні тривалу тишу та не виглядатимуть як капітуляція перед Росією, для мільйонів громадян це стане передусім довгоочікуваним завершенням виснажливого періоду. Президент у такому разі зможе пов’язати досягнення миру з багаторічним опором країни. Проте цей політичний ефект навряд чи буде гарантовано тривалим: дуже швидко суспільна увага переключиться з самого факту припинення війни на конкретні умови підписаних домовленостей.

Саме ціна миру може стати вирішальним фактором для подальшого рейтингу Зеленського. Територіальні чи політичні поступки Москві, особливо без надійних гарантій безпеки, здатні спричинити розчарування та падіння довіри до президента. Ще сильнішою буде негативна реакція, якщо українці сприймуть угоду не як завершення війни, а лише як перепочинок Росії перед новою агресією.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що підписання мирної угоди стане поворотною точкою, яка завершить період беззастережної консолідації навколо влади. Подальша політична доля та рейтинг Володимира Зеленського визначатимуться не стільки самим фактом зупинки боїв, скільки здатністю переконати суспільство у тому, що досягнуті умови є справедливими та гарантують безпеку української держави у майбутньому.

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