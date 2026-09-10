Подписание мирного соглашения может стать для Владимира Зеленского не только завершением тяжелейшего периода его президентства, но и началом совершенно новой политической реальности. Пока идет война, президента в значительной степени оценивают как верховного главнокомандующего. После прекращения боевых действий на первый план выйдут совсем другие вопросы: цена мира, территории, демобилизация, экономика, коррупция и ответственность власти. Принесет ли мир Зеленскому новый политический триумф, или, наоборот, станет началом падения его рейтинга? Издание "Комментарии" узнавало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot убежден, что первый сценарий подразумевает заметный рост поддержки Зеленского после завершения войны. Если мирное соглашение обеспечит стойкое прекращение боевых действий, сохранит суверенитет страны и не потребует критических уступок Москве, президент сможет получить политические дивиденды. Для значительной части украинцев именно он будет ассоциироваться с лидером, при президентстве которого страна выстояла и добилась мира. Однако противоположный результат возможен, если договоренности будут содержать болезненные компромиссы — фактическое признание оккупации, ограничение внешнеполитического курса или недостаточные гарантии безопасности. Тогда Зеленский рискует столкнуться с резким падением доверия.

Вероятнее всего, впрочем, может стать третий сценарий — глубокая поляризация общества. Часть украинцев поддержит даже сложный компромисс, если позволит прекратить боевые действия, вернуть военных домой и начать восстановление страны. Другая часть будет воспринимать уступки России как опасную цену временной тишины. В такой ситуации рейтинг Зеленского может резко колебаться, а само мирное соглашение станет одним из главных вопросов предстоящей политической борьбы.

По версии чат-бота Gemini , дальнейшая динамика рейтинга Владимира Зеленского будет в значительной степени зависеть от того, как украинцы оценят условия завершения войны. Если договоренности позволят сохранить суверенитет государства, будут предусматривать отвод российских войск по важным направлениям и предоставит Украине надежные международные гарантии безопасности, президент может сохранить высокий уровень поддержки. В таком случае у Зеленского будет возможность позиционировать себя как лидера, за которого страна выстояла в самом тяжелом испытании и получила шанс на безопасное будущее. Это позволит ему оставаться одним из главных претендентов на лидерство в послевоенной украинской политике.

Совершенно иная ситуация сложится, если мир станет результатом болезненных уступок России. Фактическая потеря части территорий, ограничение евроатлантического курса или отсутствие действенных гарантий от повторного вторжения могут повлечь за собой резкое разочарование части общества. Условия соглашения могут стать предметом острой критики со стороны политических оппонентов, ветеранов и общественных сред .

Чат-бот ChatGPT убежден, что после возможного прекращения боевых действий поддержка Владимира Зеленского может временно возрасти. Если договоренности действительно принесут Украине продолжительную тишину и не будут выглядеть как капитуляция перед Россией, для миллионов граждан это станет, прежде всего, долгожданным завершением изнурительного периода. Президент в таком случае сможет увязать достижение мира с многолетним сопротивлением страны. Однако этот политический эффект вряд ли будет гарантированно длительным: очень быстро общественное внимание переключится с факта прекращения войны на конкретные условия подписанных договоренностей.

Именно цена мира может стать решающим фактором для дальнейшего рейтинга Зеленского. Территориальные или политические уступки Москве, особенно без надежных гарантий безопасности, способны повлечь за собой разочарование и падение доверия к президенту. Еще более сильной будет негативная реакция, если украинцы воспримут соглашение не как завершение войны, а лишь как передышку России перед новой агрессией.

Таким образом, все три версии ИИ уверены, что подписание мирного соглашения станет поворотной точкой, которая завершит период безоговорочной консолидации вокруг власти. Дальнейшая политическая судьба и рейтинг Владимира Зеленского будут определяться не столько самим фактом остановки боев, сколько способностью убедить общество в том, что достигнутые условия справедливы и гарантируют безопасность украинского государства в будущем.

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