Мир і переговори відкладаються: на Заході попередили про страшну мету Кремля у війні в Україні

Російська Федерація, яка виступає агресором у війні проти України, вкотре демонструє відсутність реального наміру йти на компроміси чи вести чесні перемовини щодо завершення збройного конфлікту. На це вказує останній звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звертають увагу на нещодавню заяву прессекретаря кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, зроблену 14 жовтня. У коментарі для ЗМІ він заявив, що Москва нібито "відкрита до мирного врегулювання", але продовжує воєнні дії через буцімто "відсутність інших варіантів". Крім того, Пєсков запевнив, що Росія у будь-якому випадку реалізує власні інтереси та досягне поставлених цілей.

Згідно з ISW, ці заяви — не що інше, як повторення типової кремлівської риторики, яку Москва використовує з самого початку повномасштабного вторгнення. Кремль систематично декларує прагнення до миру, але насправді веде мову про капітуляцію України на вигідних для себе умовах.

Аналітики нагадують, що основними цілями Росії залишаються: демілітаризація України, зміна влади в Києві на проросійський режим, а також юридичне зобов’язання України не вступати до НАТО чи інших міжнародних союзів.

"Висловлювання Пєскова цілком вписуються у звичну стратегію Кремля — досягати імперських цілей як військовим шляхом, так і під виглядом дипломатії", — зазначають в ISW.

Варто наголосити, що попри заяви про готовність до миру, Москва продовжує обстріли цивільної інфраструктури в Україні, розгортає нові військові формування та активно веде гібридну війну на міжнародному рівні.

