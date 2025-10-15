Мир и переговоры откладываются: на Западе предупредили о страшной цели Кремля в войне в Украине

Российская Федерация, выступающая агрессором в войне против Украины, демонстрирует отсутствие реального намерения идти на компромиссы или вести честные переговоры по завершению вооруженного конфликта. Это указывает последний отчет американского Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики ISW обращают внимание на недавнее заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, сделанное 14 октября. В комментарии для СМИ он заявил, что Москва якобы "открыта к мирному урегулированию", но продолжает военные действия из-за "отсутствия других вариантов". Кроме того, Песков заверил, что Россия в любом случае реализует собственные интересы и достигнет поставленных целей.

Согласно ISW, эти заявления не что иное, как повторение типичной кремлевской риторики, которую Москва использует с самого начала полномасштабного вторжения. Кремль систематически декларирует стремление к миру, но на самом деле говорит о капитуляции Украины на выгодных для себя условиях.

Аналитики напоминают, что основными целями России остаются: демилитаризация Украины, смена власти в Киеве на пророссийский режим, а также юридическое обязательство Украины не вступать в НАТО или другие международные союзы.

"Высказывания Пескова полностью вписываются в привычную стратегию Кремля — достигать имперских целей как военным путем, так и под видом дипломатии", — отмечают в ISW.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления о готовности к миру, Москва продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, разворачивает новые военные формирования и активно ведет гибридную войну на международном уровне.

