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Мінус 60 тисяч тонн боєприпасів: ЗСУ залишають окупантів без головної зброї

Далекобійні санкції в дії: воєнна розвідка підтвердила ліквідацію стратегічних військових цілей на території Росії

24 червня 2026, 15:10
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Недилько Ксения

Сили оборони України завдали низки результативних ударів по критичних військових об'єктах та підприємствах оборонно-промислового комплексу на території Російської Федерації. Про успішні операції за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Мінус 60 тисяч тонн боєприпасів: ЗСУ залишають окупантів без головної зброї

Володимир Зеленський і Олег Іващенко. Фото з відкритих джерел

За словами глави держави, під час зустрічі ключову увагу приділили реалізації стратегії економічного та фізичного тиску на агресора.

"Передусім обговорили виконання плану наших далекобійних санкцій", — зазначив Президент, окреслюючи пріоритети розвідувальної спільноти, — "проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру".

Одним із найважливіших досягнень українських сил за останній період стало масштабне вогневе ураження стратегічного складу озброєння ворога у Ленінградській області.

"Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта", — наголосив Зеленський, підкреслюючи масштаб нанесених збитків, — "варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга".

Окрім знищення снарядів, українські дрони та ракети успішно відпрацювали по виробничих потужностях, які забезпечують російську армію високотехнологічним обладнанням. Ретельний моніторинг та оцінка наслідків з боку ГУР засвідчили повне виконання поставлених завдань.

"Аналіз, що був проведений воєнною розвідкою", — резюмував Президент, підтверджуючи виведення з ладу важливих заводів ворога, — "підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв".

Глава держави уточнив, що під ударом опинилися заводи, які виготовляють радіоелектроніку та інші ключові деталі, без яких функціонування сучасної бойової техніки окупантів стає неможливим.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Воронежі знищено військовий завод, що забезпечував схемами ворожі ракети.



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