Минус 60 тысяч тонн боеприпасов: ВСУ оставляют оккупантов без главного оружия

Силы обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по критическим военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на территории Российской Федерации. Об успешных операциях по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото из открытых источников

По словам главы государства, во время встречи ключевое внимание было уделено реализации стратегии экономического и физического давления на агрессора.

"Прежде всего обсудили выполнение плана наших дальнобойных санкций", — отметил Президент, очерчивая приоритеты разведывательного сообщества, — "против России за эту войну и шагов, необходимых для приближения мира".

Одним из важнейших достижений украинских сил за последний период стало масштабное поражение стратегического состава вооружения врага в Ленинградской области.

"В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта", — подчеркнул Зеленский, подчеркивая масштаб нанесенного ущерба, — "стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга".

Кроме уничтожения снарядов, украинские дроны и ракеты успешно отработали по производственным мощностям, обеспечивающим российскую армию высокотехнологичным оборудованием. Тщательный мониторинг и оценка последствий ГУР показали полное выполнение поставленных задач.

"Анализ, проведенный военной разведкой", — резюмировал Президент, подтверждая выведение из строя важных заводов врага, — "подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств".

Глава государства уточнил, что под ударом оказались заводы, производящие радиоэлектронику и другие ключевые детали, без которых функционирование современной боевой техники оккупантов становится невозможным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Воронеже уничтожен военный завод, снабжавший схемами вражеские ракеты.