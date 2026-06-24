Минус 60 тысяч тонн боеприпасов: ВСУ оставляют оккупантов без главного оружия

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Недилько Ксения
Силы обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по критическим военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на территории Российской Федерации. Об успешных операциях по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото из открытых источников
По словам главы государства, во время встречи ключевое внимание было уделено реализации стратегии экономического и физического давления на агрессора.
Одним из важнейших достижений украинских сил за последний период стало масштабное поражение стратегического состава вооружения врага в Ленинградской области.
Кроме уничтожения снарядов, украинские дроны и ракеты успешно отработали по производственным мощностям, обеспечивающим российскую армию высокотехнологичным оборудованием. Тщательный мониторинг и оценка последствий ГУР показали полное выполнение поставленных задач.
Глава государства уточнил, что под ударом оказались заводы, производящие радиоэлектронику и другие ключевые детали, без которых функционирование современной боевой техники оккупантов становится невозможным.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Воронеже уничтожен военный завод, снабжавший схемами вражеские ракеты.