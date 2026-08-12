Міноборони РФ потрапило в конфуз: захопили село, якого не існує 30 років

У Міністерстві оборони Росії заявили про нібито захоплення села Щербаківка в Харківській області. Однак цього населеного пункту вже майже 30 років не існує. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Там зазначили, що російські пропагандистські ресурси активно поширюють заяву Міноборони РФ про "взяття" Щербаківки.

У Росії заявили про захоплення неіснуючого села на Харківщині

За даними ЦПД, село Щербаківка було офіційно ліквідоване у 1997 році. Причиною стало те, що на той момент у населеному пункті вже не залишилося мешканців. Відповідно, станом на 2026 рік Щербаківка не є населеним пунктом України.

У Центрі протидії дезінформації назвали цей випадок черговим прикладом російської пропаганди, яка намагається створити враження постійного просування армії РФ на фронті.

"Пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках", — наголосили у ЦПД.

Водночас подібні повідомлення вже не вперше з'являються у російських офіційних зведеннях. У ЦПД нагадали, що представники російського Генштабу та Міноборони неодноразово заявляли про захоплення українських міст і селищ, хоча ці твердження не відповідали реальній ситуації на фронті. Зокрема, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше заявляв про нібито повне захоплення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Українська сторона ці заяви спростовувала.

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