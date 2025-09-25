logo_ukra

Війна з Росією "Мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу": що відомо
НОВИНИ

“Мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу”: що відомо

Росія поширює вигадки про витрати Зеленського

25 вересня 2025, 18:23
Кречмаровская Наталия

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. 

“Мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу”: що відомо

Президент та перша леді. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що інформація про те, що “Зеленський витратив мільйон євро під час свого візиту до Парижу на люксовий образ для своєї дружини”, є брехливою. Такий фейк поширюють російські Telegram-канали з посиланням на нібито стилістку Першої леді України.

У Центрі пояснили, що насправді жодного підтвердження, що стилістка на імʼя Аміна ель Мансурі існує, немає — ні в медіа, ні в профільних ресурсах модної індустрії.

“Інструменти FaceCheck та PimEyes показали, що “Аміна” — це стокова фотографія, на яку пропагандисти наклали міміку іншої людини за допомогою діпфейку, зʼясували фактчекери зі StopFake”, — повідомили у Центрі.

Аналітики Центру зазначили, що схожу технологію вже використовували у фейку про “Bugatti для Олени Зеленської”.

“Журналіста” Алі Шехабі, який нібито брав інтерв’ю, теж не існує – немає жодних згадок про нього, а YouTube-канал із відео порожній”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі пояснили, що зазвичай для поширення подібних фейків росіяни запускають сайти-одноденки, але цього разу фейк поширили навіть справжні медіа в Африці – Le Quotidien (Туніс), Shihab Presse (Алжир) та MaliActu (Малі). За даними Шведського інституту оборонних досліджень, останній має підтверджені зв’язки з Росією.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Олексій Гончаренко розкритикував слова Зеленського про ситуацію з корупцією в Україні.



Джерело: https://t.me/spravdi/49431
