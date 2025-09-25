“Мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.
Президент та перша леді. Фото з відкритих джерел
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що інформація про те, що “Зеленський витратив мільйон євро під час свого візиту до Парижу на люксовий образ для своєї дружини”, є брехливою. Такий фейк поширюють російські Telegram-канали з посиланням на нібито стилістку Першої леді України.
У Центрі пояснили, що насправді жодного підтвердження, що стилістка на імʼя Аміна ель Мансурі існує, немає — ні в медіа, ні в профільних ресурсах модної індустрії.
Аналітики Центру зазначили, що схожу технологію вже використовували у фейку про “Bugatti для Олени Зеленської”.
У Центрі пояснили, що зазвичай для поширення подібних фейків росіяни запускають сайти-одноденки, але цього разу фейк поширили навіть справжні медіа в Африці – Le Quotidien (Туніс), Shihab Presse (Алжир) та MaliActu (Малі). За даними Шведського інституту оборонних досліджень, останній має підтверджені зв’язки з Росією.
