"Миллион евро на люксовый образ жены потратил Зеленский во время визита в Париж": что известно

Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском и первой леди Елене Зеленской.
Президент и первая леди. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что "Зеленский потратил миллион евро во время своего визита в Париж на люксовый образ для своей жены", лживая. Такой фейк распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на якобы стилистку Первой леди Украины.
В Центре объяснили, что на самом деле никакого подтверждения, что стилистка по имени Амина эль Мансури существует, нет – ни в медиа, ни в профильных ресурсах модной индустрии.
Аналитики Центра отметили, что подобную технологию уже использовали в фейке о Bugatti для Елены Зеленской.
В Центре объяснили, что обычно для распространения подобных фейков россияне запускают сайты-однодневки, но в этот раз фейк распространили даже настоящие медиа в Африке – Le Quotidien (Тунис), Shihab Presse (Алжир) и MaliActu (Мали). По данным Шведского института оборонных исследований, последний имеет подтвержденные связи с Россией.
