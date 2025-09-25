"Миллион евро на люксовый образ жены потратил Зеленский во время визита в Париж": что известно

Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском и первой леди Елене Зеленской.

Президент и первая леди. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что "Зеленский потратил миллион евро во время своего визита в Париж на люксовый образ для своей жены", лживая. Такой фейк распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на якобы стилистку Первой леди Украины.

В Центре объяснили, что на самом деле никакого подтверждения, что стилистка по имени Амина эль Мансури существует, нет – ни в медиа, ни в профильных ресурсах модной индустрии.

"Инструменты FaceCheck и PimEyes показали, что "Амина" — это стоковая фотография, на которую пропагандисты наложили мимику другого человека с помощью дипфейка, выяснили фактчекеры из StopFake", — сообщили в Центре.

Аналитики Центра отметили, что подобную технологию уже использовали в фейке о Bugatti для Елены Зеленской.

"Журналиста" Али Шехаби, якобы бравшего интервью, тоже не существует — нет никаких упоминаний о нем, а YouTube-канал с видео пуст", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что обычно для распространения подобных фейков россияне запускают сайты-однодневки, но в этот раз фейк распространили даже настоящие медиа в Африке – Le Quotidien (Тунис), Shihab Presse (Алжир) и MaliActu (Мали). По данным Шведского института оборонных исследований, последний имеет подтвержденные связи с Россией.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал слова Зеленского о ситуации с коррупцией в Украине.