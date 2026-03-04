Миколаїв під обстрілом: що відомо про удар РФ по поїзду

Вранці 4 березня російські окупаційні війська здійснили атаку на пасажирський поїзд у Миколаєві, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа, постраждав один працівник залізниці. Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Фото: з відкритих джерел

Віталій Кім уточнив, що атака пошкодила об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила загоряння.

"Один чоловік отримав легкі поранення і був госпіталізований. На місці працюють усі відповідні служби, які локалізують наслідки удару", — зазначив він.

Олексій Кулеба додав, що дрон влучив у порожній поїзд, який перебував на технічному обслуговуванні. Постраждалий працівник "Укрзалізниці" отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Міністр підкреслив, що завдяки професійним діям залізничників вдалося запобігти значним наслідкам атаки.

"Вчора ввечері РФ намагалася атакувати пасажирський поїзд сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: поїзд зупинили, пасажирів евакуювали превентивно. Ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива, люди не постраждали. Після ліквідації загрози поїзд продовжив рух", — повідомив Кулеба.

Віцепрем’єр також подякував залізничникам за оперативність і уважність, зазначивши, що їхні дії запобігли серйознішим наслідкам та забезпечили безпеку пасажирів і персоналу.

Портал "Коментарі" вже писав, що російське військове керівництво продовжує встановлювати нереалістичні терміни для своїх операцій, які не відповідають реальним можливостям збройних сил РФ, зазначають аналітики Інститут вивчення війни (ISW). Така практика підтверджується заявою президента України Володимир Зеленський про плани Москви на 2025–2027 роки, які передбачають захоплення всієї Донецької та Луганської областей, просування у Запорізькій та Херсонській і повний контроль над Одеською областю.