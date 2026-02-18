Ми вимагаємо: Заходу озвучили жорсткий ультиматум через злочини Лукашенка

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка через його участь у злочинах, вчинених проти українського народу. Як повідомляє МЗС у своєму Telegram-каналі, міністр закликав до введення додаткових санкцій для того, щоб Лукашенко відчув адекватну відповідальність за свою роль у війні, яку Росія веде проти України.

Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

Сибіга підкреслив, що наявні санкції проти Лукашенка є важливою і необхідною відповіддю на гібридні загрози, які він створює не тільки для України, але й для всієї Європи.

"Сьогодні режим у Мінську є співучасником російської агресії, надаючи свою територію для нападу на Україну, а також активно допомагає Москві в її війні. Білорусь надає ресурси, матеріали, обхід санкцій і навіть забезпечує інфраструктуру для управління дронами-камікадзе, що використовуються для ударів по українських містах", — зазначив міністр.

Сибіга також звернувся до міжнародних партнерів, закликаючи їх продовжити тиск на Лукашенка.

"Ми вимагаємо, щоб Лукашенко не уникнув відповідальності за свої злочини, скоєні разом із Путіним, за репресії проти білоруського народу та за те, що він краде майбутнє у молодих білорусів", — додав він.

Міністр підкреслив, що Україна вірить у європейське майбутнє для Білорусі, і вважає, що ця країна повинна звільнитися від диктатури Лукашенка.

"Ми готові прийняти демократичну Білорусь до європейської спільноти, зокрема у форматі Люблінського трикутника разом із Польщею та Литвою. Білорусь — частина Європи, а не частина 'русского мира'", — завершив Сибіга.

