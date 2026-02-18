Мы требуем: Западу озвучили жесткий ультиматум из-за преступлений Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на режим белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за его участия в преступлениях, совершенных против украинского народа. Как сообщает МИД в своем Telegram-канале, министр призвал к введению дополнительных санкций для того, чтобы Лукашенко почувствовал адекватную ответственность за свою роль в войне, которую Россия ведет против Украины.

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

Сибига подчеркнул, что существующие санкции против Лукашенко важный и необходимый ответ на гибридные угрозы, которые он создает не только для Украины, но и для всей Европы.

"Сегодня режим в Минске является соучастником российской агрессии, предоставляя свою территорию для нападения на Украину, а также активно помогает Москве в ее войне. Беларусь предоставляет ресурсы, материалы, обход санкций и обеспечивает инфраструктуру для управления дронами-камикадзе, которые используются для ударов по украинским городам", — отметил министр.

Сибига также обратился к международным партнерам, призывая их продолжить давление на Лукашенко.

"Мы требуем, чтобы Лукашенко не ушел от ответственности за свои преступления, совершенные вместе с Путиным, за репрессии против белорусского народа и за то, что он ворует будущее у молодых белорусов", — добавил он.

Министр подчеркнул, что Украина верит в европейское будущее для Беларуси и считает, что эта страна должна освободиться от диктатуры Лукашенко.

"Мы готовы принять демократическую Беларусь в европейское сообщество, в частности в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой. Беларусь — часть Европы, а не часть русского мира", — заключил Сибига.

