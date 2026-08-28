"Ми не отримали жодної відповіді": Лавров запанікував через рішення Трампа щодо України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва намагається отримати від Вашингтону пояснення щодо продовження американської підтримки України. За його словами, російська сторона звертається до Держдепартаменту США після появи у західних медіа інформації про нові поставки озброєнь, фінансування та передачу розвідувальних даних Києву.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров звернув увагу, що адміністрація Дональда Трампа публічно називає війну проти України "війною Байдена", однак у західній пресі водночас з'являються повідомлення про подальшу допомогу Києву.

"У західній пресі періодично з’являються витоки інформації про те, як саме адміністрація Трампа… допомагає Україні новими фінансовими асигнуваннями, озброєнням, наданням розвідувальних даних", — заявив глава російського МЗС.

За твердженням Лаврова, протягом останніх місяців Москва зафіксувала "три або чотири" подібні випадки. Після цього російська сторона дипломатичними каналами нібито зверталася до американського Держдепартаменту з проханням підтвердити або спростувати відповідну інформацію.

"Нам ще жодного разу не відповіли", — заявив Лавров.

Окремо глава МЗС РФ висловився щодо міжнародних контактів Москви. Він прокоментував візит секретаря Ватикану з відносин із державами Пола Річарда Галлахера, який, за його словами, заявив про готовність сприяти контактам між Україною та Росією з гуманітарних питань.

Лавров також згадав нещодавню поїздку до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. Обидва візити російський міністр представив як свідчення бажання західних представників підтримувати прямі контакти з Москвою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Європі та союзникам по НАТО не варто сприймати запевнення Кремля про відсутність планів агресії як гарантію безпеки. Росія вже робила подібні заяви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. На це звернув увагу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.