"Мы не получили никакого ответа": Лавров запаниковал из-за решения Трампа в отношении Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пытается получить от Вашингтона объяснения по продолжению американской поддержки Украины. По его словам, российская сторона обращается в Госдепартамент США после появления в западных медиа информации о новых поставках вооружений, финансировании и передаче разведывательных данных Киеву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров обратил внимание, что администрация Дональда Трампа публично называет войну против Украины "войной Байдена", однако в западной прессе появляются сообщения о дальнейшей помощи Киеву.

"В западной печати периодически появляются истоки информации о том, как именно администрация Трампа… помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружением, предоставлением разведывательных данных", — заявил глава российского МИД.

По утверждению Лаврова, за последние месяцы Москва зафиксировала "три или четыре" подобных случая. После этого российская сторона по дипломатическим каналам якобы обращалась в американский Госдепартамент с просьбой подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию.

"Нам еще ни разу не ответили", — заявил Лавров.

Отдельно глава МИД РФ высказался по поводу международных контактов Москвы. Он прокомментировал визит секретаря Ватикана по отношениям с государствами Пола Ричарда Галлахера, который, по его словам, заявил о готовности содействовать контактам между Украиной и Россией по гуманитарным вопросам.

Лавров также упомянул недавнюю поездку в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Оба визита российский министр представил в качестве свидетельства желания западных представителей поддерживать прямые контакты с Москвой.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Европе и союзникам по НАТО не стоит воспринимать заверения Кремля об отсутствии планов агрессии как гарантии безопасности. Россия уже делала подобные заявления в преддверии полномасштабного вторжения в Украину. На это обратил внимание министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.