«Ми їх не бачимо»: військовий назвав важливу проблему при збитті «Шахедів»

У ЗСУ склалася катастрофічна ситуація із забезпеченням радіолокаційними станціями.

Російські «Шахеди». Фото: з відкритих джерел

Виробники інколи вказують термін постачання РЛС – понад рік. Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко.

Військовий прокоментував питання експорту Україною озброєнь. За його словами, це має вирішуватися з урахуванням того, чи є у українських військ дефіцит конкретних технологій на фронті.

На думку Петренка, якщо завод заявляє, що черга на продукцію становить понад рік, то експорт має бути заборонений. Водночас, якщо склади забиті озброєнням, яке швидко застаріє, то його варто відправляти на експорт.

"Якщо брати сегмент РЛС — у нас катастрофа. Ось ми зараз говоримо про протидію "Шахедам", чим їх збивати, а для початку їх потрібно просто почати бачити. Ми їх не бачимо. Наприклад, щоб законтрактувати розумну систему РЛС, виробник дає термін поставки 14 місяців", — сказав Петренко.

Водночас, за його словами, повна заборона експорту шкодить насамперед виробникам, які мають надлишок продукції.

"Ну чому б те, що просто валяється на складі і через три місяці буде вже неактуальним, чому б його не продати за кордон? Ніякої в цьому проблеми не бачу", — наголосив представник Третього армійського корпусу.

