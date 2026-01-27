logo_ukra

Війна з Росією «Ми їх не бачимо»: військовий назвав важливу проблему при збитті «Шахедів»
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми їх не бачимо»: військовий назвав важливу проблему при збитті «Шахедів»

За оцінкою військового, у ЗСУ не вистачає радіолокаційних станцій

27 січня 2026, 22:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У ЗСУ склалася катастрофічна ситуація із забезпеченням радіолокаційними станціями.

«Ми їх не бачимо»: військовий назвав важливу проблему при збитті «Шахедів»

Російські «Шахеди». Фото: з відкритих джерел

Виробники інколи вказують термін постачання РЛС – понад рік. Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко. 

Військовий прокоментував питання експорту Україною озброєнь. За його словами, це має вирішуватися з урахуванням того, чи є у українських військ дефіцит конкретних технологій на фронті. 

На думку Петренка, якщо завод заявляє, що черга на продукцію становить понад рік, то експорт має бути заборонений. Водночас, якщо склади забиті озброєнням, яке швидко застаріє, то його варто відправляти на експорт.

"Якщо брати сегмент РЛС — у нас катастрофа. Ось ми зараз говоримо про протидію "Шахедам", чим їх збивати, а для початку їх потрібно просто почати бачити. Ми їх не бачимо. Наприклад, щоб законтрактувати розумну систему РЛС, виробник дає термін поставки 14 місяців", — сказав Петренко.

Водночас, за його словами, повна заборона експорту шкодить насамперед виробникам, які мають надлишок продукції.

"Ну чому б те, що просто валяється на складі і через три місяці буде вже неактуальним, чому б його не продати за кордон? Ніякої в цьому проблеми не бачу", — наголосив представник Третього армійського корпусу.

Як писав портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже зараз є певні системи ППО, для яких немає ракет. Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима. Він також наголосив, що без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази.



Джерело: https://www.youtube.com/live/r8zQi8JEm00
