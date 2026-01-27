«Мы их не видим»: военный назвал важную проблему при сбитии «Шахедов»

В ВСУ сложилась катастрофическая ситуация с радиолокационными станциями.

Российские "Шахеды". Фото: из открытых источников

Производители иногда указывают срок поставки РЛС – более года. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко.

Военный прокомментировал вопросы экспорта Украиной вооружений. По его словам, это должно решаться с учетом того, есть ли у украинских войск дефицит конкретных технологий на фронте.

По мнению Петренко, если завод заявляет, что очередь продукции составляет более года, то экспорт должен быть запрещен. В то же время, если склады забиты быстро устаревшим вооружением, то его следует отправлять на экспорт.

"Если брать сегмент РЛС – у нас катастрофа. Вот мы сейчас говорим о противодействии "Шахедам", чем их сбивать, а для начала их нужно просто начать видеть. Мы их не видим. Например, чтобы законтрактовать разумную систему РЛС, производитель дает срок поставки 14 месяцев", – сказал Петренко.

В то же время, по его словам, полный запрет на экспорт вредит прежде всего производителям, имеющим избыток продукции.

"Ну почему бы то, что просто валяется на складе и через три месяца будет уже неактуальным, почему бы его не продать за границу? Никакой в этом проблемы не вижу", — подчеркнул представитель Третьего армейского корпуса.

Как писал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже сейчас есть определенные системы ПВО , для которых нет ракет. Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами. Он также подчеркнул, что без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы.