Методи КДБ у всій красі: названо страшну авантюру Путіна через ЗАЕС

Росія цілеспрямовано підвищує ризики на захопленій Запорізькій АЕС, використовуючи ядерну загрозу як інструмент тиску на Україну та Європу. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Запорізька АЕС. Фотго: з відкритих джерел

За його словами, спроби РФ під'єднати станцію до своєї енергомережі можуть суттєво збільшити ймовірність ядерної аварії. Омельченко зазначив, що це — навмисна провокація з боку росіян, яка має на меті створення штучної кризи:

"Росіяни свідомо влаштували цю диверсію — це типовий КДБшний сценарій, який прикривається нібито турботою про безпеку. Але насправді все навпаки: таким чином вони лише підвищують загрозу ядерного інциденту".

Омельченко наголосив, що підключення ЗАЕС до російської енергосистеми дасть Кремлю додаткові важелі ядерного шантажу, спрямованого не лише проти України, а й усієї Європи.

"Маємо зробити все можливе, аби не допустити такого сценарію. Йдеться навіть про технічно-військові дії, які можуть запобігти цьому. Адже станція в руках окупантів — це вже надзвичайна загроза, а під'єднання її до енергомережі РФ цю небезпеку ще більше посилить", — вважає експерт.

Експерт підкреслив: у нинішній ситуації навіть холодна зупинка реакторів є менш ризикованою, ніж спроби РФ втягнути ЗАЕС у власну енергосистему. На його думку, мета Росії — створити нову масштабну кризу, використовуючи ядерний об’єкт як інструмент залякування.

Як вже писали "Коментарі", Нідерланди виступають проти пришвидшення вступу України до ЄС, наголошуючи на збереженні принципу одностайності в ухваленні рішень.