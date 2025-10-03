Методы КГБ во всей красе: названа страшная авантюра Путина через ЗАЭС

Россия целенаправленно повышает риски на захваченной Запорожской АЭС, используя ядерную угрозу как инструмент давления на Украину и Европу. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

По его словам, попытки РФ подключить станцию к своей сети могут существенно увеличить вероятность ядерной аварии. Омельченко отметил, что это — намеренная провокация со стороны россиян, целью которой является создание искусственного кризиса:

"Россияне сознательно устроили эту диверсию — это типичный КГБшный сценарий, который якобы закрывается заботой о безопасности. Но на самом деле все наоборот: таким образом они лишь повышают угрозу ядерного инцидента".

Омельченко подчеркнул, что подключение ЗАЭС к российской энергосистеме даст Кремлю дополнительные рычаги ядерного шантажа, направленного не только против Украины, но и всей Европы.

"Должны сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария. Речь идет даже о техническо-военных действиях, которые могут предотвратить это. Ведь станция в руках оккупантов — это уже чрезвычайная угроза, а подключение ее к энергосети РФ эту опасность еще больше усилит", — считает эксперт.

Эксперт подчеркнул: в нынешней ситуации даже холодная остановка реакторов менее рискованна, чем попытки РФ втянуть ЗАЭС в собственную энергосистему. По его мнению, цель России – создать новый масштабный кризис, используя ядерный объект как инструмент устрашения.

