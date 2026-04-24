«Медицина» в полоні: голову заклеїли

Українські військові, які повертаються з російського полону, дедалі частіше мають серйозні проблеми зі здоров’ям, включно з хворобами, що у сучасному світі зустрічаються рідко.

Лікування в полоні рф

Йдеться, зокрема, про гангрену, туберкульоз, коросту та інші інфекційні захворювання. За словами представника ГУР МО України Андрій Юсов, стан звільнених військових часто є критичним — серед них є виснажені, а також ті, хто має тяжкі хронічні або онкологічні захворювання.

За його словами, частина ускладнень пов’язана з неправильним або відсутнім лікуванням у полоні.

Колишні полонені розповідають, що медична допомога в російських установах фактично не надається, а інколи має форму знущань.

Зокрема, один із бранців повідомив, що після травми голови лікар відмовився накладати шви та замість цього використав клей для “лікування” рани. За його словами, той самий медик застосовував однакові методи “лікування” для різних захворювань.

Інші свідки зазначають, що звернення по допомогу могло призводити до побиття, тому багато полонених взагалі уникали контактів із медперсоналом.

Також повідомляється про випадки, коли хворих навмисно змішували зі здоровими, що призводило до поширення інфекцій. Зокрема, за словами одного з колишніх полонених, людей із туберкульозом розміщували в різних камерах, ймовірно, для зараження інших.

Правозахисники також фіксують випадки погіршення стану здоров’я політв’язнів через відсутність медичної допомоги. У деяких випадках лікування починалося лише після критичного стану і супроводжувалося застосуванням невідомих препаратів.

Експерти наголошують, що такі дії можуть свідчити про системні порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права.

