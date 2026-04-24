logo

BTC/USD

77641

ETH/USD

2322.16

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Медицина» в плену: голову заклеили
commentss НОВОСТИ Все новости

«Медицина» в плену: голову заклеили

Украинские военные возвращаются из российского плена с тяжелыми болезнями, а показания указывают на отсутствие должной медицинской помощи

24 апреля 2026, 23:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские военные, возвращающиеся из российского плена, все чаще испытывают серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни, которые в современном мире встречаются редко.

Лечение в плену рф

Речь идет, в частности, о гангрене, туберкулезе, чесотке и других инфекционных заболеваниях. По словам представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов, состояние уволенных военных часто является критическим — среди них истощены, а также те, кто имеет тяжелые хронические или онкологические заболевания.

По его словам, часть осложнений связана с неправильным или отсутствием лечения в плену.

Бывшие пленные рассказывают, что медицинская помощь в российских учреждениях фактически не предоставляется, а иногда имеет форму издевательств.

В частности, один из пленников сообщил, что после травмы головы врач отказался накладывать швы и вместо этого использовал клей для лечения раны. По его словам, тот же медик применял одинаковые методы лечения для различных заболеваний.

Другие свидетели отмечают, что обращение за помощью могло приводить к избиению, поэтому многие пленники вообще избегали контактов с медперсоналом.

Также сообщается о случаях, когда больных намеренно смешивали со здоровыми, что приводило к распространению инфекций. В частности, по словам одного из бывших пленников, людей с туберкулезом размещали в разных камерах, вероятно, для заражения других.

Правозащитники также фиксируют случаи ухудшения состояния здоровья политзаключенных из-за отсутствия медицинской помощи. В некоторых случаях лечение начиналось только после критического состояния и сопровождалось применением неизвестных препаратов.

Эксперты отмечают, что такие действия могут свидетельствовать о системных нарушениях прав человека и нормах международного гуманитарного права.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший украинский военнопленный рассказал об условиях содержания и собственном опыте пережитых религиозных праздников в российской неволе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DW0non0jIDJ/?igsh=YmY2NXRqd2duazh6
Теги:

Новости

Все новости