Украинские военные, возвращающиеся из российского плена, все чаще испытывают серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни, которые в современном мире встречаются редко.

Лечение в плену рф

Речь идет, в частности, о гангрене, туберкулезе, чесотке и других инфекционных заболеваниях. По словам представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов, состояние уволенных военных часто является критическим — среди них истощены, а также те, кто имеет тяжелые хронические или онкологические заболевания.

По его словам, часть осложнений связана с неправильным или отсутствием лечения в плену.

Бывшие пленные рассказывают, что медицинская помощь в российских учреждениях фактически не предоставляется, а иногда имеет форму издевательств.

В частности, один из пленников сообщил, что после травмы головы врач отказался накладывать швы и вместо этого использовал клей для лечения раны. По его словам, тот же медик применял одинаковые методы лечения для различных заболеваний.

Другие свидетели отмечают, что обращение за помощью могло приводить к избиению, поэтому многие пленники вообще избегали контактов с медперсоналом.

Также сообщается о случаях, когда больных намеренно смешивали со здоровыми, что приводило к распространению инфекций. В частности, по словам одного из бывших пленников, людей с туберкулезом размещали в разных камерах, вероятно, для заражения других.

Правозащитники также фиксируют случаи ухудшения состояния здоровья политзаключенных из-за отсутствия медицинской помощи. В некоторых случаях лечение начиналось только после критического состояния и сопровождалось применением неизвестных препаратов.

Эксперты отмечают, что такие действия могут свидетельствовать о системных нарушениях прав человека и нормах международного гуманитарного права.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший украинский военнопленный рассказал об условиях содержания и собственном опыте пережитых религиозных праздников в российской неволе.