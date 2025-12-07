"Майбутнє виглядає дуже похмурим": на Заході оцінили ситуацію на фронті

Видання The New York Times випустило аналітичний матеріал, де оцінює динаміку нинішніх боїв і перспективи на найближчі місяці та приходить до висновку, що ситуація на полі бою стає дедалі тривожнішою для України. На тлі поступового просування російських військ на кількох ділянках фронту Москва відчуває перевагу і вважає, що може висувати свої вимоги на переговорах.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначає, що Росія має тактичну ініціативу, а Україна нині "недостатньо сильна, щоб диктувати умови", хоча й не готова капітулювати. За словами експерта, саме ця ситуація формує у Кремля відчуття, що час працює на нього.

За останні тижні російські війська досягли відчутних успіхів на фронті, де вони наблизилися до захоплення Покровська, майже оточили Мирноград, просуваються в південній частині Запорізької області та здійснюють тиск у районі Куп’янська і Сіверська.

"Майбутнє виглядає для України дуже, дуже похмурим. Я не бачу чіткого виходу із ситуації", — заявив Кастехельмі.

Українські військові на передовій підтверджують, що інтенсивність боїв суттєво зросла, а російські атаки практично безперервні. Український оператор дронів Ігор розповідає виданню, що з осені лінія оборони почала просідати через виснаження, а ворог активно використовує нові безпілотні системи, зокрема "Молнию" та хвилі міні-дронів-камікадзе. Україна поки що не має аналогічних засобів у масовому виробництві.

Положення у Донецькій області лишається одним із найскладніших. Бойові офіцери описують ситуацію як критичну, адже армія РФ здійснює щоденні штурми, щільні обстріли, а постійні атаки дронів роблять пересування майже неможливим. За словами військовослужбовця Максима Бакуліна, в Покровську вулиці перетворилися на зону суцільних руйнувань, де часто немає змоги евакуювати навіть загиблих.

NYT вказує, що зима може сповільнити просування російської армії, однак Росія має невичерпне джерело солдатів та готова зазнавати великих втрат відправляючи їх у м’ясорубку війни.

"Росія взяла на себе зобов'язання вести війну на виснаження, і зараз вона намагається повільно і військовим шляхом зламати Україну", — підсумовує Кастехельмі.

