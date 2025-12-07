"Будущее выглядит очень мрачным": на Западе оценили ситуацию на фронте

Издание The New York Times выпустило аналитический материал, где оценивает динамику нынешних боев и перспективы на ближайшие месяцы и приходит к выводу, что ситуация на поле боя становится все более тревожной для Украины. На фоне постепенного продвижения русских войск на нескольких участках фронта Москва ощущает преимущество и считает, что может выдвигать свои требования на переговорах.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отмечает, что у России есть тактическая инициатива, а Украина сейчас "недостаточно сильна, чтобы диктовать условия", хотя и не готова капитулировать. По словам эксперта, именно эта ситуация формирует у Кремля ощущение, что время работает на него.

За последние недели русские войска достигли ощутимых успехов на фронте, где они приблизились к захвату Покровска, почти окружили Мирноград, продвигаются в южной части Запорожской области и оказывают давление в Купянске и Северском районе.

"Будущее выглядит для Украины очень, очень мрачным. Я не вижу четкого выхода из ситуации", — заявил Кастехельми.

Украинские военные на передовой подтверждают, что интенсивность сражений существенно возросла, а российские атаки практически непрерывны. Украинский оператор дронов Игорь рассказывает, что с осени линия обороны начала проседать из-за истощения, а враг активно использует новые беспилотные системы, в частности "Молнию" и волны мини-дронов-камикадзе. У Украины пока нет аналогичных средств в массовом производстве.

Положение в Донецкой области остается одним из самых сложных. Боевые офицеры описывают ситуацию как критическую, ведь армия РФ совершает ежедневные штурмы, плотные обстрелы, а постоянные атаки дронов делают передвижение почти невозможным. По словам военнослужащего Максима Бакулина, в Покровске улицы превратились в зону сплошных разрушений, где часто нет возможности эвакуировать даже погибших.

NYT указывает, что зима может замедлить продвижение российской армии, однако Россия имеет неисчерпаемый источник солдат и готова нести большие потери отправляя их в мясорубку войны.

"Россия обязалась вести войну на истощение, и сейчас она пытается медленно и военным путем сломать Украину", — заключает Кастехельми.

