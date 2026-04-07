Мати відмовилась від тіла сина після виплати компенсації за загибель

У Санкт-Петербурзі родич загиблого російського військового заявив, що мати бійця відмовилася забирати тіло сина для поховання після отримання грошової компенсації.

Мати солдата рф отримала кошти за його смерть та навіть не поховала

За його словами, після загибелі військовослужбовця родина зіткнулася з бюрократичними обмеженнями. Людина, яка хотіла організувати поховання, не змогла цього зробити, оскільки не була визнана прямим родичем і не мала відповідних прав.

Водночас, як стверджується, мати загиблого отримала компенсацію за смерть сина. Під час оформлення документів їй запропонували перевезти тіло для поховання, однак вона відмовилася, погодившись на захоронення у спільній могилі.

Родичі, які хотіли попрощатися з військовим та поховати його належним чином, не змогли вплинути на рішення. За їхніми словами, їм фактично відмовили у можливості навіть забрати тіло.

Ця історія викликала обурення та дискусії в соцмережах, піднімаючи питання ставлення до загиблих військових у росії, а також ролі компенсацій у таких рішеннях.

Експерти зазначають, що подібні випадки можуть свідчити про системні проблеми, пов’язані з оформленням загиблих та взаємодією держави з родинами військовослужбовців.

