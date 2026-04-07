Мать отказалась от тела сына после выплаты компенсации за гибель
Мать отказалась от тела сына после выплаты компенсации за гибель

В России мать погибшего военного отказалась забирать тело сына после получения компенсации

7 апреля 2026, 15:03
Ткачова Марія

В Санкт-Петербурге родственник погибшего военного российского заявил, что мать бойца отказалась забирать тело сына для захоронения после получения денежной компенсации.

Мать отказалась от тела сына после выплаты компенсации за гибель

Мать солдата РФ получила средства за его смерть и даже не похоронила

По его словам, после гибели военнослужащего семья столкнулась с бюрократическими ограничениями. Человек, который хотел организовать погребение, не смог этого сделать, поскольку не был признан прямым родственником и не имел соответствующих прав.

В то же время, как утверждается, мать погибшего получила компенсацию за смерть сына. При оформлении документов ей предложили перевезти тело для погребения, однако она отказалась, согласившись на захоронение в общей могиле.

Родственники, желавшие попрощаться с военным и похоронить его должным образом, не смогли повлиять на решение. По их словам, им фактически отказали в возможности даже унести тело.

Эта история вызвала возмущение и дискуссии в соцсетях, поднимая вопросы отношения к погибшим военным в России, а также роли компенсаций в таких решениях.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о системных проблемах, связанных с оформлением погибших и взаимодействием государства с семьями военнослужащих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 22-летний Тарас из Луцка присоединился к 63-й отдельной механизированной бригаде в составе 3-го армейского корпуса, выбрав подразделение, где раньше служил его отец.
Парень рассказывает, что это решение было для него личным. Он знал многих военных из этой бригады и чувствовал связь с подразделением еще до того, как сам вступил в армию. В гражданской жизни Тарас занимался перевозкой товаров между Украиной и странами Европы. После начала полномасштабной войны его жизнь поменялась, но окончательное решение пойти на службу он принял не сразу.



