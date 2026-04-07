Мать отказалась от тела сына после выплаты компенсации за гибель

В Санкт-Петербурге родственник погибшего военного российского заявил, что мать бойца отказалась забирать тело сына для захоронения после получения денежной компенсации.

Мать солдата РФ получила средства за его смерть и даже не похоронила

По его словам, после гибели военнослужащего семья столкнулась с бюрократическими ограничениями. Человек, который хотел организовать погребение, не смог этого сделать, поскольку не был признан прямым родственником и не имел соответствующих прав.

В то же время, как утверждается, мать погибшего получила компенсацию за смерть сына. При оформлении документов ей предложили перевезти тело для погребения, однако она отказалась, согласившись на захоронение в общей могиле.

Родственники, желавшие попрощаться с военным и похоронить его должным образом, не смогли повлиять на решение. По их словам, им фактически отказали в возможности даже унести тело.

Эта история вызвала возмущение и дискуссии в соцсетях, поднимая вопросы отношения к погибшим военным в России, а также роли компенсаций в таких решениях.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о системных проблемах, связанных с оформлением погибших и взаимодействием государства с семьями военнослужащих.

