Мати Himars недостатньо: Залужний зробив шокуюче зізнання
commentss НОВИНИ Всі новини

Мати Himars недостатньо: Залужний зробив шокуюче зізнання

Залужний зазначив, що відсутність стратегічного розвідувального центру негативно впливає на ефективне командування військами.

6 жовтня 2025, 15:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна не змогла повною мірою розкрити потенціал таких систем, як HIMARS, через відсутність і затримки в обміні космічною розвідувальною інформацією, написав колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для Militarnyi.

Мати Himars недостатньо: Залужний зробив шокуюче зізнання

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав, що під час реформи системи управління вже відзначав: тоді, як і зараз, однією з ключових проблем, що знижувала ефективність командування, була відсутність єдиного органу, який би координував розвідку на стратегічному рівні, а також недостатній комплект відповідних сил і засобів.

З появою сучасних озброєнь ця прогалина стала ще гостріше відчутною. Просто отримати зброю виявилося недостатньо — для її ефективного застосування потрібні були своєчасні розвіддані, підготовка цілей і організація обміну інформацією в реальному часі. Без цього ударні можливості залишалися недовикористаними.

Залужний також зазначив, що ЗСУ часто не мали необхідних оперативних даних для проведення точних ударів: інформація, яка надходила через виділені канали, здебільшого запізнювалася. Через відсутність відповідної структури та затримки в отриманні специфічних космічних даних повний потенціал HIMARS реалізувати не вдалося, а пізніша реакція Росії суттєво зменшила їхнє стратегічне значення.

Нагадаємо, що раніше Business Insider писав про інтерес сусідніх з Росією країн НАТО до ракетних систем HIMARS, оцінивши здатність завдавати глибоких ударів як критично важливу. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур також підкреслював важливість ударів по тилу противника як урок війни в Україні.

Як вже писали "Коментарі", тимчасово окупований Крим легко зробити непридатним для життя через його велику залежність від зв’язків із зовнішнім світом, — заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.



