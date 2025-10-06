Мать Himars недостаточно: Залужный сделал шокирующее признание

Украина не смогла в полной мере раскрыть потенциал таких систем как HIMARS из-за отсутствия и задержки в обмене космической разведывательной информацией, написал бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для Militarnyi.

Фото: из открытых источников

Он напомнил, что во время реформы системы управления уже отмечал: тогда, как и сейчас, одной из ключевых проблем, которая снижала эффективность командования, было отсутствие единого органа, который координировал бы разведку на стратегическом уровне, а также недостаточный комплект соответствующих сил и средств.

С появлением современных вооружений этот пробел стал еще острее ощутимым. Просто получить оружие оказалось недостаточно — для его эффективного применения потребовались своевременные исследования, подготовка целей и организация обмена информацией в реальном времени. Без этого ударные возможности оставались недоиспользованными.

Залужный также отметил, что ВСУ часто не имели необходимых оперативных данных для проведения точных ударов: информация, поступавшая через выделенные каналы, в большинстве случаев запаздывала. Из-за отсутствия соответствующей структуры и задержки в получении специфических космических данных полный потенциал HIMARS реализовать не удалось, а более поздняя реакция России существенно снизила их стратегическое значение.

Напомним, что ранее Business Insider писал об интересе соседних с Россией стран НАТО к ракетным системам HIMARS, оценив способность наносить глубокие удары как критически важную. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также подчеркнул важность ударов по тылу противника как урок войны в Украине.

Как уже писали "Комментарии", временно оккупированный Крым легко сделать непригодным для жизни из-за его большой зависимости от связей с внешним миром, — заявил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.