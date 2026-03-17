Масштабний удар по авіаремонтному заводу РФ: стало відомо про кричущі втрати окупантів

У ніч з 17 березня у Новгородській області РФ, ймовірно, піддався атаці авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса. За інформацією, наданою телеграм-каналом Exilenova+, мова йде про 123-й авіаційний ремонтний завод, що займається ремонтом, модернізацією та технічним обслуговуванням військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії. Завод спеціалізується на ремонті таких літаків, як Іл-76, Іл-78, Л-410, а також на відновленні двигунів і повітряних гвинтів.

У повідомленні також зазначено, що на заводі знаходились два літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління (ДРЛО) А-50. Проте офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Губернатор Новгородської області, Олександр Дронов, підтвердив близько 4-ї години ночі активність російської протиповітряної оборони (ППО) в цьому районі через свій телеграм-канал.

Це сталося після того, як в ніч з 16 на 17 березня Москва вже вдруге за два дні опинилася під атакою. У соціальних мережах з’явилися кадри, на яких нібито біля Кремля були розгорнуті мобільні вогневі групи для захисту від ворожих дронів. Проте автентичність цих зображень не вдалося підтвердити.

Цікаво, що ще однією подією стало напад дронів на авіабудівний завод "Авиастар" у російському Ульяновську 16 березня. Цей завод спеціалізується на виробництві і ремонті великих транспортних і пасажирських літаків, є важливим елементом авіаційної промисловості РФ. За повідомленнями місцевих ЗМІ, після відбиття атаки підприємство на деякий час призупинило свою роботу.

Як вже писали "Коментарі", весняне підняття рівня води на річці Оскіл у Харківській області створило природний бар’єр, що значно ускладнило пересування для російських військ у районі Куп’янська. Тепер ворогу важче організовувати постачання, евакуацію та підкріплення передових позицій, оскільки розлиті води фактично розділяють тилові і фронтові підрозділи. Про це у програмі "Ранок.LIVE" розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга.