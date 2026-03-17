Масштабный удар по авиаремонтному заводу в РФ: стало известно о вопиющих потерях оккупантов
Масштабный удар по авиаремонтному заводу в РФ: стало известно о вопиющих потерях оккупантов

Речь идет о 123-м авиаремонтном заводе, расположенном в Новгородской области.

17 марта 2026, 11:05
Клименко Елена

В ночь с 17 марта в Новгородской области РФ, вероятно, подвергся атаке авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса. По информации, предоставленной телеграмм-каналом Exilenova, речь идет о 123-м авиационном ремонтном заводе, занимающемся ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Завод специализируется на ремонте таких самолетов как Ил-76, Ил-78, Л-410, а также на восстановлении двигателей и воздушных винтов.

В сообщении также отмечено, что на заводе находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Губернатор Новгородской области, Александр Дронов, подтвердил около 4 часов ночи активность российской противовоздушной обороны (ПВО) в этом районе через свой телеграмм-канал.

Это произошло после того, как в ночь с 16 на 17 марта Москва уже вторично через два дня оказалась под атакой. В социальных сетях появились кадры, на которых якобы у Кремля были развернуты мобильные огневые группы для защиты от вражеских дронов. Однако подлинность этих изображений не удалось подтвердить.

Интересно, что еще одним событием стало нападение дронов на авиастроительный завод "Авиастар" в российском Ульяновске 16 марта. Этот завод специализируется на производстве и ремонте крупных транспортных и пассажирских самолетов, являющихся важным элементом авиационной промышленности РФ. По сообщениям местных СМИ, после отражения атаки предприятие на время приостановило свою работу.

Как уже писали "Комментарии", весеннее повышение уровня воды на реке Оскол в Харьковской области создало природный барьер, что значительно усложнило передвижение для российских войск в районе Купянска. Теперь врагу труднее организовывать снабжение, эвакуацию и подкрепление передовых позиций, поскольку разлитые воды фактически разделяют тыловые и фронтовые подразделения. Об этом в программе "Ранок.LIVE" рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.



