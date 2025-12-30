Масштабний блекаут після атаки дронів: без світла залишилися понад 120 тисяч людей під Москвою

У Підмосков’ї понад 120 тисяч людей залишилися без електропостачання після атаки безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема МК, з посиланням на місцеву владу та енергетичні компанії.

Після нальоту безпілотників у Підмосков’ї знеструмлено цілі міста — влада вводить особливий режим

Найбільше постраждало місто Раменське, де без світла опинилася переважна частина населення. Також електроенергія зникла у частини жителів Литкаріно та Жуковського. Інформацію підтвердили у пресслужбі ПАТ "Россети Московський регіон".

За офіційною версією, електропостачання було порушене внаслідок автоматичного аварійного відключення на високовольтній підстанції 110 кВ. Водночас відключення сталося саме після нальоту безпілотників, що знову загострило питання вразливості енергетичної інфраструктури регіону.

У "Россетях" заявили, що для ліквідації наслідків аварії залучено чотири аварійні бригади енергетиків, а у філії "Південні електричні мережі" запроваджено особливий режим роботи.

Компанія пообіцяла відновити електропостачання до кінця доби, однак мешканці скаржаться на перебої зі зв’язком, опаленням та роботою соціальних об’єктів. У соціальних мережах ситуацію вже називають одним із найбільших відключень світла в Підмосков’ї за останній час.

Інцидент став черговим сигналом того, що навіть регіони навколо столиці Росії залишаються вразливими до атак і технічних збоїв на критичній інфраструктурі.

