Масштабный блекаут после атаки дронов: без света остались более 120 тысяч человек под Москвой.

В Подмосковье более 120 тысяч человек остались без электроснабжения после атаки беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, в частности МК, со ссылкой на местные власти и энергетические компании.

После налета беспилотников в Подмосковье обесточены целые города — власти вводят особый режим

Более всего пострадал город Раменское , где без света оказалась подавляющая часть населения. Также электроэнергия исчезла у части жителей Литкарино и Жуковского . Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО "Россеты Московский регион".

По официальной версии, электроснабжение было нарушено в результате автоматического аварийного отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ . В то же время, отключение произошло именно после налета беспилотников, что снова обострило вопрос уязвимости энергетической инфраструктуры региона.

В "Россетях" заявили, что для ликвидации последствий аварии привлечены четыре аварийных бригады энергетиков , а в филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы .

Компания пообещала возобновить электроснабжение до конца суток , однако жители жалуются на перебои со связью, отоплением и работой социальных объектов. В социальных сетях ситуацию уже называют одним из самых больших отключений света в Подмосковье за последнее время.

Инцидент стал очередным сигналом того, что даже регионы вокруг столицы России остаются уязвимыми к атакам и техническим сбоям на критической инфраструктуре.

