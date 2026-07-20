Масштабні пожежі, руйнування і поранена дитина: одна з областей України пережила найбільшу атаку РФ

Російські війська 20 липня завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Атака призвела до руйнувань і поранення мирних жителів, серед яких маленька дитина.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, в одному з населених пунктів через влучання спалахнув дах двоповерхового житлового будинку. В іншій громаді пошкоджень зазнали ще два приватні будинки, гараж та легковий автомобіль.

У результаті російського удару травмувалися троє людей. Серед постраждалих – дві жінки та дівчинка віком 1 рік і 10 місяців. Одну з жінок медики госпіталізували для подальшого лікування, тоді як дитині надали необхідну допомогу амбулаторно. Інформації про інших тяжко поранених або загиблих наразі не надходило.

Крім житлового сектору, пошкодження отримало й одне з місцевих підприємств. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені встановлені на його території сонячні панелі.

Перед ударом, близько 11:00, в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Протягом майже години Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про швидкісні повітряні цілі, які рухалися в напрямку Одещини, зокрема Одеси та Чорноморська.

Це вже не перший удар по регіону за останні дні. Напередодні, 19 липня, російські війська атакували ракетами іноземне торговельне судно, яке виходило з порту Одеси. На його борту перебували 18 членів екіпажу, серед яких один громадянин України, а також громадяни Сирії та Індії. За офіційними даними, вижити вдалося лише вісьмом морякам, тоді як десятеро людей загинули.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має у своєму розпорядженні кілька механізмів, які дозволяють нейтралізувати ретранслятори, що можуть використовуватися Росією для забезпечення атак безпілотниками з території Білорусі. При цьому частину таких об'єктів уже вдавалося вивести з ладу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA повідомив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.