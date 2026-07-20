Масштабные пожары, разрушения и раненый ребенок: одна из областей Украины пережила наибольшую атаку РФ

Российские войска 20 июля нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Атака привела к разрушениям и ранениям мирных жителей, среди которых маленький ребенок.

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По информации Одесской областной военной администрации, в одном из населенных пунктов из-за попадания вспыхнула крыша двухэтажного жилого дома. В другой общине повреждения получили еще два частных дома, гараж и легковой автомобиль.

В результате российского удара травмировались три человека. Среди пострадавших – две женщины и девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев. Одну из женщин медики госпитализировали для дальнейшего лечения, тогда как ребенку оказали необходимую помощь амбулаторно. Информации о других тяжело раненых или погибших пока не поступало.

Кроме жилищного сектора, повреждение получило и одно из местных предприятий. Взрывной волной и обломками были повреждены солнечные панели, установленные на его территории.

Перед ударом около 11:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В течение почти часа Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о скоростных воздушных целях, двигавшихся в направлении Одесщины, в частности, Одессы и Черноморска.

Это уже не первый удар по региону за последние дни. Накануне, 19 июля, российские войска атаковали ракетами иностранное торговое судно, выходившее из порта Одессы. На его борту находились 18 членов экипажа, в том числе один гражданин Украины, а также граждане Сирии и Индии. По официальным данным, выжить удалось лишь восьми морякам, в то время как десять человек погибли.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина располагает несколькими механизмами, позволяющими нейтрализовать ретрансляторы, которые могут использоваться Россией для обеспечения атак беспилотниками с территории Беларуси. При этом часть таких объектов уже удавалось вывести из строя. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.