Масштабна атака на центр Запоріжжя: ворожі КАБи зруйнували будинки, триває евакуація людей

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Недилько Ксения
Російська армія завдала жорстокого удару по центральній частині Запоріжжя, використавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Внаслідок ворожої атаки зафіксовано серйозні руйнування житлового сектору, спалахнули пожежі, є жертви та поранені серед цивільного населення. Про ситуацію в місті оперативно повідомляв очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
КАБ. Ілюстративне фото
Тривожні новини почали надходити пообіді, коли очільник ОВА попередив про підліт російської авіації.
Невдовзі у місті пролунали вибухи. Російські снаряди поцілили прямо в серце обласного центру. Перші повідомлення з місця подій підтвердили найгірші побоювання: вибухова хвиля та уламки поранили місцевих мешканців, спалахнули автівки та будівлі.
З кожною хвилиною масштаби лиха зростали, а кількість постраждалих збільшувалася. Рятувальники, які прибули на місце прильоту, розбирали завали та приборкували вогонь, поки медики надавали допомогу пораненим. Згодом стало відомо, що одна з російських бомб забрала людське життя.
Удар був такої сили, що житлові будинки зазнали критичних пошкоджень. Щоб урятувати людей із понівеченої висотки, надзвичайники розгорнули масштабну рятувальну операцію та почали виводити жителів у безпечні місця. На жаль, список поранених поповнився неповнолітньою особою.
Окрім того, ситуація в місті залишається вкрай напруженою через приховану загрозу, яку залишили після себе окупанти. Очільник області закликав громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил безпеки.
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