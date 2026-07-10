Масштабна атака на центр Запоріжжя: ворожі КАБи зруйнували будинки, триває евакуація людей

Російська армія завдала жорстокого удару по центральній частині Запоріжжя, використавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Внаслідок ворожої атаки зафіксовано серйозні руйнування житлового сектору, спалахнули пожежі, є жертви та поранені серед цивільного населення. Про ситуацію в місті оперативно повідомляв очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

КАБ. Ілюстративне фото

Тривожні новини почали надходити пообіді, коли очільник ОВА попередив про підліт російської авіації.

"УВАГА! Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя", — написав керівник області, а вже за кілька хвилин додав, що зафіксовано також "загрозу ударів швидкісних ракет".

Невдовзі у місті пролунали вибухи. Російські снаряди поцілили прямо в серце обласного центру. Перші повідомлення з місця подій підтвердили найгірші побоювання: вибухова хвиля та уламки поранили місцевих мешканців, спалахнули автівки та будівлі.

"Ворог атакував центр Запоріжжя, — констатував посадовець. — Попередньо, є травмовані".

З кожною хвилиною масштаби лиха зростали, а кількість постраждалих збільшувалася. Рятувальники, які прибули на місце прильоту, розбирали завали та приборкували вогонь, поки медики надавали допомогу пораненим. Згодом стало відомо, що одна з російських бомб забрала людське життя.

"Людина загинула, сталося займання автомобілів і будинку, — поінформував Іван Федоров. — Російські авіабомби спричинили руйнування у обласному центрі".

Удар був такої сили, що житлові будинки зазнали критичних пошкоджень. Щоб урятувати людей із понівеченої висотки, надзвичайники розгорнули масштабну рятувальну операцію та почали виводити жителів у безпечні місця. На жаль, список поранених поповнився неповнолітньою особою.

"У Запоріжжі після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки, — наголосив голова ОВА. — Одна людина загинула, щонайменше четверо — поранені. У тому числі, дитина".

Окрім того, ситуація в місті залишається вкрай напруженою через приховану загрозу, яку залишили після себе окупанти. Очільник області закликав громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил безпеки.

"Наразі небезпека не минула, — попередив керівник ОВА. — Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників".

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