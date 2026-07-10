Масштабная атака на центр Запорожья: вражеские КАБы разрушили дома, продолжается эвакуация людей

Российская армия нанесла жестокий удар по центральной части Запорожья, использовав управляемые авиационные бомбы (КАБы). В результате вражеской атаки зафиксированы серьезные разрушения жилого сектора, вспыхнули пожары, есть жертвы и ранены среди гражданского населения. О ситуации в городе оперативно сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

КАБ. Иллюстративное фото

Тревожные новости начали поступать после обеда, когда глава ОВА предупредил о подлете российской авиации.

"ВНИМАНИЕ! Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье", — написал руководитель области, а уже через несколько минут добавил, что зафиксирован также "угроза ударов скоростных ракет".

Вскоре в городе раздались взрывы. Российские снаряды попали прямо в сердце областного центра. Первые сообщения с места событий подтвердили самые плохие опасения: взрывная волна и обломки ранили местных жителей, вспыхнули автомобили и здания.

"Враг атаковал центр Запорожья, — констатировал чиновник. — Предварительно, есть травмированные".

С каждой минутой масштабы бедствий росли, а количество пострадавших увеличивалось. Прибывшие на место прилета спасатели разбирали завалы и укрощали огонь, пока медики оказывали помощь раненым. Впоследствии стало известно, что одна из российских бомб унесла человеческую жизнь.

"Человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома, – проинформировал Иван Федоров. — Российские авиабомбы повлекли за собой разрушение в областном центре".

Удар был такой силы, что жилые дома получили критические повреждения. Чтобы спасти людей из изуродованной высотки, чрезвычайники развернули масштабную спасательную операцию и начали выводить жителей в безопасные места. К сожалению, список раненых пополнился несовершеннолетним.

"В Запорожье после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажки, – подчеркнул глава ОВА. — Один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. В том числе ребенок".

Кроме того, ситуация в городе остается крайне напряженной из-за скрытой угрозы, оставленной после себя оккупантами. Глава области призвал граждан быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасности.

"Пока опасность не миновала, — предупредил руководитель ОВА. — Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей".

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