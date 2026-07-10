Масштабная атака на центр Запорожья: вражеские КАБы разрушили дома, продолжается эвакуация людей

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Недилько Ксения
Российская армия нанесла жестокий удар по центральной части Запорожья, использовав управляемые авиационные бомбы (КАБы). В результате вражеской атаки зафиксированы серьезные разрушения жилого сектора, вспыхнули пожары, есть жертвы и ранены среди гражданского населения. О ситуации в городе оперативно сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
КАБ. Иллюстративное фото
Тревожные новости начали поступать после обеда, когда глава ОВА предупредил о подлете российской авиации.
Вскоре в городе раздались взрывы. Российские снаряды попали прямо в сердце областного центра. Первые сообщения с места событий подтвердили самые плохие опасения: взрывная волна и обломки ранили местных жителей, вспыхнули автомобили и здания.
С каждой минутой масштабы бедствий росли, а количество пострадавших увеличивалось. Прибывшие на место прилета спасатели разбирали завалы и укрощали огонь, пока медики оказывали помощь раненым. Впоследствии стало известно, что одна из российских бомб унесла человеческую жизнь.
Удар был такой силы, что жилые дома получили критические повреждения. Чтобы спасти людей из изуродованной высотки, чрезвычайники развернули масштабную спасательную операцию и начали выводить жителей в безопасные места. К сожалению, список раненых пополнился несовершеннолетним.
Кроме того, ситуация в городе остается крайне напряженной из-за скрытой угрозы, оставленной после себя оккупантами. Глава области призвал граждан быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасности.
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