Масштабна атака БпЛА та загроза «Калібрів»: моніторингові канали попереджають про можливий удар
НОВИНИ

Масштабна атака БпЛА та загроза «Калібрів»: моніторингові канали попереджають про можливий удар

Загроза з моря та повітря: РФ вивела у Чорне море носії «Калібрів» та запустила десятки груп дронів

6 березня 2026, 22:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуація в акваторії Чорного моря та повітряному просторі України залишається напруженою. За даними моніторингових ресурсів, російські окупаційні війська посилили своє морське угруповання та готують комбіновану атаку.

Масштабна атака БпЛА та загроза «Калібрів»: моніторингові канали попереджають про можливий удар

Масований удар по Україні. Фото: колаж порталу "Коментарі".

На бойове чергування виведено два ворожі ракетоносії.

"Загальний боєзапас — 12 ракет типу "Калібр", — повідомляють спостерігачі.

Аналітики не виключають, що ці маневри є частиною підготовки до удару, який може відбутися вже найближчим часом. Паралельно з активністю флоту зафіксовано масований запуск безпілотників типу "Shahed" з різних напрямків, а також балістики та можливо Х-22 / Кинджалів.

Особлива небезпека наразі спостерігається з північного вектору.

"Тільки з півночі очікується щонайменше 20 груп БПЛА", — зазначається у зведенні моніторингових каналів.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за оновленнями інформації. Моніторингові групи продовжують відстежувати рух ворожих цілей у реальному часі.

Зазначимо, що достовірно невідомо, коли саме і що саме атакуватиме ворог, тому такі повідомлення надсилаються не для панічних настроїв, а для попередження. У разі оголошення повітряної тривоги та загрози обстрілу, варто мати запаси води, їжі, ліків, теплий одяг, заряджені ґаджети, павербенки та зарядні станції. Важливо під час загрози ударів спускатися в укриття та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що увечері 6 березня російські війська здійснили чергову атаку на Харків із використанням безпілотних літальних апаратів. У місті було зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Загроза з повітря стала очевидною ще близько 20:20. Тоді Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців про небезпеку, зазначивши, що ворожий дрон рухається у бік міста.



