Масштабная атака БпЛА и угроза «Калибров»: мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе

Ситуация в акватории Черного моря и воздушном пространстве Украины остается напряженной. По данным мониторинговых ресурсов, российские оккупационные войска усилили свою морскую группировку и готовят комбинированную атаку.

Массированный удар по Украине. Фото: коллаж портала "Комментарии"

На боевое дежурство выведены два вражеских ракетоносителя.

"Общий боезапас – 12 ракет типа "Калибр", – сообщают наблюдатели.

Аналитики не исключают, что эти маневры являются частью подготовки к удару, который может произойти в ближайшее время. Параллельно с активностью флота зафиксирован массированный запуск беспилотников типа "Shahed" по разным направлениям, а также баллистики и возможно Х-22/Кинжал.

Особая опасность сейчас наблюдается из северного вектора.

"Только с севера ожидается по меньшей мере 20 групп БПЛА", — отмечается в мониторинговых каналах.

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за обновлениями информации. Мониторинговые группы продолжают отслеживать движение неприятельских целей в реальном времени.

Отметим, что достоверно неизвестно, когда и что именно будет атаковать враг, поэтому такие сообщения посылаются не для панических настроений, а для предупреждения. В случае объявления воздушной тревоги и угрозы обстрела следует иметь запасы воды, пищи, лекарств, теплую одежду, заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции. Важно при угрозе ударов спускаться в укрытие и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 марта российские войска совершили очередную атаку на Харьков с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе было зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Угроза с воздуха стала очевидна еще около 20:20. Тогда Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей об опасности, отметив, что вражеский дрон двигается в сторону города.