logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Масштабная атака БпЛА и угроза «Калибров»: мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная атака БпЛА и угроза «Калибров»: мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе

Угроза с моря и воздуха: РФ вывела в Черное море носители «Калибров» и запустила десятки групп дронов

6 марта 2026, 22:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуация в акватории Черного моря и воздушном пространстве Украины остается напряженной. По данным мониторинговых ресурсов, российские оккупационные войска усилили свою морскую группировку и готовят комбинированную атаку.

Масштабная атака БпЛА и угроза «Калибров»: мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе

Массированный удар по Украине. Фото: коллаж портала "Комментарии"

На боевое дежурство выведены два вражеских ракетоносителя.

"Общий боезапас – 12 ракет типа "Калибр", – сообщают наблюдатели.

Аналитики не исключают, что эти маневры являются частью подготовки к удару, который может произойти в ближайшее время. Параллельно с активностью флота зафиксирован массированный запуск беспилотников типа "Shahed" по разным направлениям, а также баллистики и возможно Х-22/Кинжал.

Особая опасность сейчас наблюдается из северного вектора.

"Только с севера ожидается по меньшей мере 20 групп БПЛА", — отмечается в мониторинговых каналах.

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за обновлениями информации. Мониторинговые группы продолжают отслеживать движение неприятельских целей в реальном времени.

Отметим, что достоверно неизвестно, когда и что именно будет атаковать враг, поэтому такие сообщения посылаются не для панических настроений, а для предупреждения. В случае объявления воздушной тревоги и угрозы обстрела следует иметь запасы воды, пищи, лекарств, теплую одежду, заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции. Важно при угрозе ударов спускаться в укрытие и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 марта российские войска совершили очередную атаку на Харьков с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе было зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Угроза с воздуха стала очевидна еще около 20:20. Тогда Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей об опасности, отметив, что вражеский дрон двигается в сторону города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости