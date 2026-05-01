Масштабна атака БПЛА на Тернопіль та Житомир: міста під ударом десятків дронів (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Українські міста Тернопіль та Житомир опинилися під масованим ударом російських безпілотників, які групами заходять на цільові райони.

Наразі в обох обласних центрах активно працюють сили протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомляють про численні гучні вибухи, а в небі фіксують осередки задимлення. Ворожа атака все ще триває. Як зазначають моніторингові канали, дрони-камікадзе цього разу тримаються на доволі низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення.

Обласні військові адміністрації наполегливо просять громадян не нехтувати власною безпекою.

"В ОВА закликають мешканців перебувати в укриттях", — передають офіційні джерела через серйозну загрозу з повітря.

Через бойові дії та постійну небезпеку в Тернополі повністю заблоковано роботу муніципального транспорту. Комунальники та приватні перевізники лише доставляють пасажирів, які вже перебували в салонах, до найближчих безпечних зупинок, після чого рух припиняється.

ОНОВЛЕНО о 14:09: Про потерпілих у Тернополі повідомляють у швидку, дізналися журналісти місцевого видання "20 хвилин".

Однак частина бригад не може дістатися до місць через загрозу повторних ударів, прокоментувала журналістам заступниця гендиректора центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак.

Також відомо про перебої зі світлом у місті Тернопіль. Атака на міста все ще триває, загроза зберігається.

ОНОВЛЕНО о 14:15: Міський голова Тернополя Сергій Надал: "Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний. Додаткову інформацію повідомлю згодом".

