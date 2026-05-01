Масштабная атака БПЛА на Тернополь и Житомир: города под ударом десятков дронов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Украинские города Тернополь и Житомир оказались под массированным ударом российских беспилотников, которые группами заходят в целевые районы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В обоих областных центрах активно работают силы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают о многочисленных громких взрывах, а в небе фиксируют очаги задымления. Вражеская атака все еще продолжается. Как отмечают мониторинговые каналы, дроны-камикадзе на этот раз держатся на довольно низкой высоте, что затрудняет их обнаружение.

Областные военные администрации настойчиво просят граждан не пренебрегать собственной безопасностью.

"В ОВА призывают жителей находиться в укрытиях", — передают официальные источники из-за серьезной угрозы воздуху.

Из-за боевых действий и постоянной опасности в Тернополе полностью заблокирована работа муниципального транспорта. Коммунальщики и частные перевозчики только доставляют пассажиров, уже находившихся в салонах, до ближайших безопасных остановок, после чего движение прекращается.

ОБНОВЛЕНО в 14:09: О пострадавших в Тернополе сообщают в скорую, узнали журналисты местного издания "20 минут".

Однако часть бригад не может добраться до мест из-за угрозы повторных ударов, прокомментировала журналистам заместитель гендиректора центра экстренной медицинской помощи Анна Мончак.

Также известно о перебоях со светом в городе Тернополь. Атака на города продолжается, угроза сохраняется.

Обновлено в 14:15: Городской голова Тернополя Сергей Надал: "Часть Тернополя без электроэнергии: часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный. Дополнительную информацию сообщу со временем".





Информация обновляется.