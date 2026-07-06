Масований удар по столиці та областях: ворог звітує, які цілі уражено

У ніч на сьогодні збройні сили країни-агресорки завдали масштабного удару по Україні із застосуванням різного озброєння. Представники оборонного відомства РФ стверджують, що випустили ракети та безпілотники по об'єктах енергетики й оборонної промисловості.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Сьогодні вночі було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності, — заявили у військовому відомстві РФ, — а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості та об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Києві й області".

Крім столиці, під обстріл потрапила військова аеродромна інфраструктура в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

За твердженням загарбників, безпосередньо у місті Києві під удар потрапили такі об'єкти:

"Абрис ПТ" (Київ-71) — підприємство ВПК, яке розробляє та виготовляє розвідувальні БпЛА ("Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Ельф-К", "Флайт Арроу"), FPV-дрони "Шрайк-10" і телеметричне обладнання.

— підприємство ВПК, яке розробляє та виготовляє розвідувальні БпЛА ("Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Ельф-К", "Флайт Арроу"), FPV-дрони "Шрайк-10" і телеметричне обладнання. Завод "Буревісник" (Київ-1) — майданчик зі збирання безпілотників середньої й великої дальності та випуску радіолокаційної техніки.

— майданчик зі збирання безпілотників середньої й великої дальності та випуску радіолокаційної техніки. "УКР АРМО ТЕХ" (Київ-79) — виробник броньованої техніки, засобів бронезахисту та бойових частин для ракет і дронів.

— виробник броньованої техніки, засобів бронезахисту та бойових частин для ракет і дронів. "Кузня на Рибальському" — суднобудівний завод, де виробляють катери проєкту "Гюрза-М" та безекіпажні ударні катери.

— суднобудівний завод, де виробляють катери проєкту "Гюрза-М" та безекіпажні ударні катери. Завод "Квант" (Київ-1) — науково-виробнича база зі створення систем управління вогнем, навігації та елементів для ракет "Нептун-МД".

"У результаті проведеної атаки в місті Києві було уражено ключові науково-виробничі бази, — стверджують у дописі МО РФ, — а також суднобудівні верфі та підприємства радіоелектронної промисловості".

Також вороже відомство повідомило про ураження об'єктів у Київській області. Серед них — Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляють та ремонтують зенітні ракети й засоби ППО (заявивши про повторну детонацію), та дослідно-виробнича база паливно-змащувальних матеріалів у Вишневому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Києву та області, унаслідок чого є влучання по житлових будинках, щонайменше 11 людей загинуло, ще десятки людей отримали поранення.