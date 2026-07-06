Масований удар по столиці та областях: ворог звітує, які цілі уражено

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Недилько Ксения
У ніч на сьогодні збройні сили країни-агресорки завдали масштабного удару по Україні із застосуванням різного озброєння. Представники оборонного відомства РФ стверджують, що випустили ракети та безпілотники по об'єктах енергетики й оборонної промисловості.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
"Сьогодні вночі було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності, — заявили у військовому відомстві РФ, — а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості та об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Києві й області".
Крім столиці, під обстріл потрапила військова аеродромна інфраструктура в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
За твердженням загарбників, безпосередньо у місті Києві під удар потрапили такі об'єкти:
"У результаті проведеної атаки в місті Києві було уражено ключові науково-виробничі бази, — стверджують у дописі МО РФ, — а також суднобудівні верфі та підприємства радіоелектронної промисловості".
Також вороже відомство повідомило про ураження об'єктів у Київській області. Серед них — Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляють та ремонтують зенітні ракети й засоби ППО (заявивши про повторну детонацію), та дослідно-виробнича база паливно-змащувальних матеріалів у Вишневому.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Києву та області, унаслідок чого є влучання по житлових будинках, щонайменше 11 людей загинуло, ще десятки людей отримали поранення.