Массированный удар по столице и областям: враг отчитывается, какие цели поражены

В ночь на сегодняшний день вооруженные силы страны-агрессорки нанесли масштабный удар по Украине с применением различного вооружения. Представители оборонного ведомства РФ утверждают, что выпустили ракеты и беспилотники по объектам энергетики и оборонной промышленности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, — заявили в военном ведомстве РФ, — а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и области".

Кроме столицы под обстрел попала военная аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По утверждению захватчиков, непосредственно в Киеве под удар попали следующие объекты:

"Абрис ПТ" (Киев-71) — предприятие ВПК, разрабатывающее и производящее разведывательные БПЛА "Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Эльф-К", "Флайт Арроу", FPV-дронов "Шрайк-10", а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования

— предприятие ВПК, разрабатывающее и производящее разведывательные БПЛА Завод "Буревестник" (Киев-1) — площадка по сбору беспилотников средней и большой дальности и выпуску радиолокационной техники.

— площадка по сбору беспилотников средней и большой дальности и выпуску радиолокационной техники. "УКР АРМО ТЕХ" (Киев-79) — производитель бронированной техники, средств бронезащиты и боевых частей для ракет и дронов.

— производитель бронированной техники, средств бронезащиты и боевых частей для ракет и дронов. "Кузница на Рыболовном" — судостроительный завод, где производят катера проекта "Гюрза-М" и ударные катера без экипажа.

— судостроительный завод, где производят катера проекта "Гюрза-М" и ударные катера без экипажа. Завод "Квант" (Киев-1) – научно-производственная база по созданию систем управления огнем, навигации и элементов для ракет "Нептун-МД".

"В результате проведенной атаки в Киеве были поражены ключевые научно-производственные базы, — утверждают в сообщении МО РФ, — а также судостроительные верфи и предприятия радиоэлектронной промышленности".

Также вражеское ведомство сообщило о поражении объектов в Киевской области. Среди них — Жулянский машиностроительный завод "Визар", где производят и ремонтируют зенитные ракеты и средства ПВО (заявив о повторной детонации), и опытно-производственная база горюче-смазочных материалов в Вишневом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и области, в результате чего попадание по жилым домам, по меньшей мере 11 человек погибло, еще десятки человек получили ранения.