Массированный удар по столице и областям: враг отчитывается, какие цели поражены

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Недилько Ксения
В ночь на сегодняшний день вооруженные силы страны-агрессорки нанесли масштабный удар по Украине с применением различного вооружения. Представители оборонного ведомства РФ утверждают, что выпустили ракеты и беспилотники по объектам энергетики и оборонной промышленности.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
"Сегодня ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, — заявили в военном ведомстве РФ, — а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и области".
Кроме столицы под обстрел попала военная аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
По утверждению захватчиков, непосредственно в Киеве под удар попали следующие объекты:
"В результате проведенной атаки в Киеве были поражены ключевые научно-производственные базы, — утверждают в сообщении МО РФ, — а также судостроительные верфи и предприятия радиоэлектронной промышленности".
Также вражеское ведомство сообщило о поражении объектов в Киевской области. Среди них — Жулянский машиностроительный завод "Визар", где производят и ремонтируют зенитные ракеты и средства ПВО (заявив о повторной детонации), и опытно-производственная база горюче-смазочных материалов в Вишневом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и области, в результате чего попадание по жилым домам, по меньшей мере 11 человек погибло, еще десятки человек получили ранения.