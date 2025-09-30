Масований обстріл Харкова та Дніпра: що відомо про “прильоти” (ОНОВЛЕНО)

Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру.

Дрон. Ілюстративне фото

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.

“Подробиці уточнюємо”, — зазначив мер Харкова.

У Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ворогом БПЛА.

Станом на 15:00 повідомляли про рух групи БпЛА в Харківській області курсом у Дніпропетровську область.

Станом на 15:10 повідомляли про нову групу БпЛА в Харківській області, яка рухалася південно-західним курсом.

Станом на 15:46 Терехов повідомив, що ворожий БПЛА влучив у землю.

“Наразі — без постраждалих та руйнувань”, — уточнив мер Харкова.

Станом на 16:07 стало відомо про новий удар дроном. За попередньою інформацією “приліт знову був у Київському районі.

Терехов попередив, що над містом ще є ворожі “шахеди.

Станом на 16:11 відомо про ще один приліт — попередньо у Шевченківському районі.

За словами Терехова, у місті вже п'ять "прильотів".

Вибухи пролунали у Дніпрі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною міста здіймається густий дим.

Ворог атакує міста ударними дронами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Дніпро БпЛА.

“Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває — подбайте про безпеку”, — зазначив він.

За даними Лисака, у Дніпрі внаслідок обстрілу вже 12 постраждалих.

“У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість — госпіталізовані. Одна людина у важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу”, — повідомив він.

