Масований обстріл Харкова та Дніпра: що відомо про “прильоти” (ОНОВЛЕНО)

Кречмаровская Наталия
Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру.
Дрон. Ілюстративне фото
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.
У Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ворогом БПЛА.
Станом на 15:00 повідомляли про рух групи БпЛА в Харківській області курсом у Дніпропетровську область.
Станом на 15:10 повідомляли про нову групу БпЛА в Харківській області, яка рухалася південно-західним курсом.
Станом на 15:46 Терехов повідомив, що ворожий БПЛА влучив у землю.
Станом на 16:07 стало відомо про новий удар дроном. За попередньою інформацією “приліт знову був у Київському районі.
Терехов попередив, що над містом ще є ворожі “шахеди.
Станом на 16:11 відомо про ще один приліт — попередньо у Шевченківському районі.
За словами Терехова, у місті вже п'ять "прильотів".
Вибухи пролунали у Дніпрі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною міста здіймається густий дим.
Ворог атакує міста ударними дронами.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Дніпро БпЛА.
За даними Лисака, у Дніпрі внаслідок обстрілу вже 12 постраждалих.
Новина доповнюється…