Массированный обстрел Харькова и Днепра: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру.

Дрон. Иллюстративное фото

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.

"Подробности уточняем", — отметил мэр Харькова.

В воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом БПЛА.

По состоянию на 15.00 сообщали о движении группы БпЛА в Харьковской области курсом в Днепропетровскую область.

По состоянию на 15:10 сообщали о новой группе БПЛА в Харьковской области, которая двигалась по юго-западному курсу.

По состоянию на 15:46 Терехов сообщил, что вражеский БПЛА попал в землю.

"В настоящее время — без пострадавших и разрушений", — уточнил мэр Харькова.

По состоянию на 16:07 стало известно о новом ударе дроном. По предварительной информации, прилет снова был в Киевском районе.

Терехов предупредил, что над городом еще есть вражеские "шахеды".

По состоянию на 16:11 известно еще об одном прилете — предварительно в Шевченковском районе.

По словам Терехова, в городе уже пять "прилетов".



Взрывы раздались в Днепре. Местные СМИ сообщают, что над центральной частью города возвышается густой дым.

Враг атакует города ударными дронами.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепр БпЛА.

"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается — позаботьтесь о безопасности", — отметил он.

По данным Лисака, в Днепре в результате обстрела уже 12 пострадавших.

"У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство — госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь", — сообщил он.

Новость дополняется…



