Массированный обстрел Харькова и Днепра: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Кречмаровская Наталия
Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру.
Дрон. Иллюстративное фото
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.
В воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом БПЛА.
По состоянию на 15.00 сообщали о движении группы БпЛА в Харьковской области курсом в Днепропетровскую область.
По состоянию на 15:10 сообщали о новой группе БПЛА в Харьковской области, которая двигалась по юго-западному курсу.
По состоянию на 15:46 Терехов сообщил, что вражеский БПЛА попал в землю.
По состоянию на 16:07 стало известно о новом ударе дроном. По предварительной информации, прилет снова был в Киевском районе.
Терехов предупредил, что над городом еще есть вражеские "шахеды".
По состоянию на 16:11 известно еще об одном прилете — предварительно в Шевченковском районе.
По словам Терехова, в городе уже пять "прилетов".
Взрывы раздались в Днепре. Местные СМИ сообщают, что над центральной частью города возвышается густой дым.
Враг атакует города ударными дронами.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепр БпЛА.
По данным Лисака, в Днепре в результате обстрела уже 12 пострадавших.
Новость дополняется…