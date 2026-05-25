Масована атака по Україні: моніторингові канали заявляють про можливе застосування двох ракет «Орєшнік»
Масована атака по Україні: моніторингові канали заявляють про можливе застосування двох ракет «Орєшнік»

Ймовірний удар ракетами «Орєшнік»: крім вибухів у Білій Церкві зафіксовано удар по окупованій Донеччині

25 травня 2026, 11:51
Недилько Ксения

Вночі на 24 травня російські війська могли здійснити запуск двох балістичних ракет "Орєшнік" по території України. Про це масово інформують вітчизняні моніторингові спільноти, які відстежують повітряні загрози. Наразі військове командування та офіційні відомства не коментували ці дані, тому інформація потребує верифікації.

Ілюстративне фото

За попередніми повідомленнями аналітиків, цілі не досягли однакового результату. Одне з нібито випущених задарма засобів ураження збилося з курсу або зазнало аварії під час польоту.

"Одна ракета нібито впала в районі тимчасово окупованих Авдіївки або Ясинуватої", — зазначають у повідомленнях профільних каналів, посилаючись на власні джерела фіксації повітряних об'єктів.

Тим часом інша ракета, за інформацією тих самих ресурсів, продовжила рух углиб країни та розірвалася у Київській області. Повідомляється, що друга одиниця цього озброєння вдарила по Білій Церкві, проте детальні наслідки чи масштаби руйнувань на землі поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч проти 24 травня Київ опинився під однією з найсильніших комбінованих атак Росії від початку повномасштабної війни. Столицю одночасно атакували балістичними та крилатими ракетами, а також десятками ударних дронів. Вибухи лунали майже безперервно від опівночі до світанку, а руйнування зафіксували практично в усіх районах міста.
                                                                                                                                                                                               



