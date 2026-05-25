Война с Россией Массированная атака по Украине: мониторинговые каналы заявляют о возможном применении двух ракет «Орешник»
Массированная атака по Украине: мониторинговые каналы заявляют о возможном применении двух ракет «Орешник»

Вероятный удар ракетами «Орешник»: кроме взрывов в Белой Церкви зафиксирован удар по оккупированной Донетчине

25 мая 2026, 11:51
Недилько Ксения

В ночь на 24 мая российские войска могли осуществить запуск двух баллистических ракет "Орешник" по территории Украины. Об этом массово информируют отечественные мониторинговые сообщества, отслеживающие воздушные угрозы. В настоящее время военное командование и официальные ведомства не комментировали эти данные, поэтому информация нуждается в верификации.

Иллюстративное фото

По предварительным сообщениям аналитиков, цели не добились одинакового результата. Одно из якобы выпущенных средств поражения сбилось с курса или потерпело крушение во время полета.

"Одна ракета якобы упала в районе временно оккупированных Авдеевки или Ясиноватой", — отмечают в сообщениях профильных каналов, ссылаясь на собственные источники фиксации воздушных объектов.

Тем временем другая ракета, по информации тех же ресурсов, продолжила движение вглубь страны и разорвалась в Киевской области. Сообщается, что вторая единица этого вооружения ударила по Белой Церкви, однако подробные последствия или масштабы разрушений на земле пока остаются неизвестными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 24 мая Киев оказался под одной из сильнейших комбинированных атак России с начала полномасштабной войны. Столицу одновременно атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, а также десятками ударных дронов. Взрывы раздавались почти непрерывно с полуночи до рассвета, а разрушения зафиксировали практически во всех районах города.                                                                                                                                                                



