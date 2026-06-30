Масована атака БПЛА на РФ: через роботу російської РЕБ у Підмосков'ї постраждав цивільний сектор

У ніч на сьогодні десятки російських областей опинилися під потужним ударом безпілотників. У Міністерстві оборони країни-агресорки заявили, що їхні чергові підрозділи протиповітряної оборони нібито перехопили та ліквідували 419 українських літакових БПЛА.

Фото, створене штучним інтелектом

За інформацією з російського військового відомства, географія нальоту охопила щонайменше 18 регіонів, включаючи Крим та Краснодарський край. Гучні вибухи лунали також у Брянській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Калузькій, Тульській та багатьох інших областях.

Особливо напруженою ситуація була навколо столиці РФ. Російська влада поспішила відзвітувати про нібито успішне відбиття загрози.

"Нам вдалося відбити чергову масовану атаку ворожих безпілотних апаратів", — запевнив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, починаючи з восьмої вечора, протиповітряна оборона ліквідувала понад шість десятків дронів на підступах до міста. Губернатор Московської області Андрій Воробйов додав, що у самому Підмосков'ї сили ПВО та радіоелектронної боротьби (РЕБ) нейтралізували 60 безпілотників.

Проте хаотична робота російських військових призвела до трагедії серед цивільних. Через падіння уламків у місті Єгорьєвськ спалахнув приватний будинок.

"Внаслідок інциденту загинуло шестимісячне немовля. Дитина померла у кареті швидкої допомоги", — повідомив очільник Підмосков'я.

Воробйов також зазначив, що ще троє людей отримали поранення. Причину цього інциденту згодом прояснили медіа. Українські моніторингові ресурси оприлюднили відео з російських джерел. На ньому чітко видно, як місцева РЕБ збиває координати БПЛА, після чого втративший керування дрон падає прямо на житловий квартал.

Окрім столичного регіону, гаряче було й на півдні Росії. Зокрема, у Ростовській області під ударом опинилися Таганрог, Гуково та ще п'ять районів. Керівник регіону Юрій Слюсар заявив про знищення понад 60 безпілотників за ніч. Активно працювала ППО і в інших областях. Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив спочатку про 13 збитих апаратів, а згодом — про нейтралізацію ще 9 дронів на околицях Калуги та в чотирьох округах. Водночас у Воронезькій області нарахували 32 збиті безпілотники, а на Тульщині — 17.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська завдали потужного удару балістичними ракетами по Дніпру та Харківській області, внаслідок чого у Дніпрі пошкоджено приватне підприємство та загинуло 7 людей, є поранені.



