Массированная атака БПЛА на РФ: из-за работы российской РЭБ в Подмосковье пострадал гражданский сектор

В ночь на сегодняшний день десятки российских областей оказались под мощным ударом беспилотников. В Министерстве обороны страны-агрессоры заявили, что их дежурные подразделения противовоздушной обороны якобы перехватили и ликвидировали 419 украинских самолетных БПЛА.

Фото, созданное искусственным интеллектом

По информации из российского военного ведомства, география налета охватила не менее 18 регионов, включая Крым и Краснодарский край. Громкие взрывы раздавались также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калужской, Тульской и многих других областях.

Особо напряженной ситуация была вокруг столицы РФ. Российские власти поспешили отчитаться о якобы успешном отражении угрозы.

"Нам удалось отразить очередную массированную атаку вражеских беспилотных аппаратов", — заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, начиная с восьми вечера, противовоздушная оборона ликвидировала более шести десятков дронов на подступах к городу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в самом Подмосковье силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали 60 беспилотников.

Однако хаотическая работа российских военных привела к трагедии среди гражданских. Из-за падения обломков в городе Егорьевск загорелся частный дом.

"В результате инцидента погиб шестимесячный младенец. Ребенок умер в карете скорой помощи", — сообщил глава Подмосковья.

Воробьев также отметил, что еще три человека получили ранения. Причину этого инцидента впоследствии прояснили медиа. Украинские мониторинговые ресурсы обнародовали видео из российских источников. На нем отчетливо видно, как местная РЭБ сбивает координаты БПЛА, после чего потерявший управление дрон падает прямо на жилой квартал.

Кроме столичного региона, было жарко и на юге России. В частности, в Ростовской области под ударом оказались Таганрог, Гуково и пять районов. Руководитель региона Юрий Слюсарь заявил об уничтожении более 60 беспилотников за ночь. Активно работала ПВО и в других областях. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил сначала о 13 сбитых аппаратах, а затем о нейтрализации еще 9 дронов в окрестностях Калуги и в четырех округах. В Воронежской области насчитали 32 сбитых беспилотника, а в Тульщине — 17.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска нанесли мощный удар баллистическими ракетами по Днепру и Харьковской области, в результате чего в Днепре повреждено частное предприятие и погибли 7 человек, есть раненые.



