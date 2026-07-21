Маразм Путіна досягнув апогею: стало відомо, чому кінець війни в Україні близький, як ніколи

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше ізолюється від власного оточення, а його режим входить у фінальну стадію існування. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, аналізуючи останні події у Кремлі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За словами дипломата, показовим стало екстрене засідання Ради безпеки РФ, на якому доповідав глава російського МЗС Сергій Лавров. На його переконання, це свідчить про наростання внутрішньої напруги в керівництві Росії.

Особливу увагу Огризко звернув на те, що Путін дедалі більше уникає особистого спілкування навіть із найближчим оточенням.

"Путін доходить до маразму, тому що боїться вже навіть свого найближчого оточення", – заявив дипломат.

На його думку, це є однією з ознак глибокої кризи всередині російської влади.

Огризко також вважає, що Москва поступово втрачає внутрішні резерви, які дозволяли їй підтримувати стабільність режиму.

"Я думаю, що цей режим доживає свої останні, можливо, місяці, тому що в нього вичерпуються остаточно і безповоротно внутрішні резерви", – сказав він.

Дипломат зазначив, що російська пропаганда вже не здатна повністю приховувати реальний стан справ від населення.

"Влада російська бреше. Люди хоч і зомбовані, але чують, бачать і розуміють, що їх обманюють", – наголосив Огризко.

Він додав, що дедалі більше проблем для Кремля створюють не лише санкції Заходу, а й міжнародна ізоляція та послаблення підтримки з боку партнерів.

На переконання дипломата, Росія опинилася в ситуації, коли зовнішній тиск поєднується з внутрішнім невдоволенням, а це суттєво підвищує ризики для нинішньої влади.

"Фінал цієї комедії для нас, на щастя, а для Путіна – на нещастя, наближається до кінця", – підсумував Огризко.

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