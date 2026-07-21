Маразм Путина достиг апогея: стало известно, почему конец войны в Украине близок, как никогда

Российский диктатор Владимир Путин все больше изолируется от собственного окружения, а его режим входит в финальную стадию существования. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, анализируя последние события в Кремле.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По словам дипломата, показательным стало экстренное заседание Совбеза РФ, на котором докладывал глава российского МИД Сергей Лавров. По его убеждению, это свидетельствует о нарастании внутреннего напряжения в руководстве России.

Особое внимание Огрызко обратил на то, что Путин все больше избегает личного общения даже с ближайшим окружением.

"Путин доходит до маразма, потому что боится уже даже своего ближайшего окружения", – заявил дипломат.

По его мнению, это один из признаков глубокого кризиса внутри российской власти.

Огрызко также считает, что Москва постепенно теряет внутренние резервы, позволявшие ей поддерживать стабильность режима.

"Я думаю, что этот режим доживает свои последние, возможно, месяцы, потому что у него иссякают окончательно и безвозвратно внутренние резервы", – сказал он.

Дипломат отметил, что российская пропаганда уже не способна полностью скрывать реальное положение дел населения.

"Власть российская лжет. Люди хоть и зомбированы, но слышат, видят и понимают, что их обманывают", — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что все большее количество проблем для Кремля создают не только санкции Запада, но и международная изоляция и ослабление поддержки со стороны партнеров.

По убеждению дипломата, Россия оказалась в ситуации, когда внешнее давление сочетается с внутренним недовольством, что существенно повышает риски для нынешней власти.

"Финал этой комедии для нас, к счастью, а для Путина – к несчастью, близится к концу", – подытожил Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна перейти от пассивной обороны к активным действиям против военной инфраструктуры России, ведь именно это способно уменьшить интенсивность ракетных ударов по украинским городам. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.